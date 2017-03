Solveig Jonsson-Ferm sätter punkt efter 40 år med kammarkören

Abba. Povel Ramel. Gabriellas sång.

Det är några av inslagen när Solveig Jonsson-Ferm avslutar sina år med Hallstaviks kammarkör med ett konsertprogram i Folkets hus den 4 mars.

– Det är en bra repertoar, med lättsam underhållning, säger hon.

40 år med kören

Det har gått 40 år sedan Solveig Jonsson-Ferm tog över taktpinnen som ledare för kören. Sedan dess har kören radat upp framträdanden i en rad olika sammanhang, med allt från kyrkokonserter till varma salonger med krogkänsla.

– Kören har alltid velat utveckla sig, de har alltid ställt upp på den utveckling jag sett som möjlig, säger Solveig Jonsson-Ferm.

Det har varit roliga år, men nu säger hon tack och hej i samband med att hon går i pension från jobbet på kommunens kulturskola.

– Jag vill helt enkelt kunna förfoga över min tid. Om jag ska kunna utnyttja den form av frihet det innebär att gå i pension skulle det bli konstigt att vara till hands varje torsdag.

Radar upp hitkavalkad

Slutpunkten blir konserten "Thank you for the music", där kören radar upp en kavalkad av hits från de år som gått. Det blir visserligenen konsert i Häverö kyrka i sommar, men det är spelningen på Folkets hus som ses som avskedsföreställningen.

En arbetsgrupp, som består av Kerstin Samsioe, Eva Lindén och Gunilla Krafft har satt ihop programmet, där körens medlemmar har fått önska favoriter.

Vem har vi att tacka för att vi mår så här bra? Jo,musiken.

Resultatet blir en hyllning till både körsången och musiken.

– Man mår så bra av att sjunga, både mentalt och fysiskt, säger Kerstin Samsioe och hänvisar till en artikel hon nyligen läst, som handlar om att körsångare mår bättre än andra.

– Vem har vi att tacka för att vi mår så här bra? Jo, musiken, fortsätter hon.

Där landar hon i programmets titel, "Thank you for the music", som fångar den känsla kören vill förmedla. Det handlar om att må bra, ett tema som knyts ihop av konferencieren Rolf Hedin.

– Vi börjar med att sitta på scenen, hopsjunkna som hösäckar. Sen börjar vi sjunga "Körtrall", som är skriven av Kjell Lönnå. Sorpanstämman reser sig upp och presenterar sig, sen fortsätter vi med de andra stämmorna, berättar Kerstin Samsioe.

– Låten handlar om detta fantastiska att få sjunga i kör.

En extra familj

Kören har i dag ett 30-tal medlemmar, där många har funnits med länge.

– Vi var i samma ålder när vi började, det är vi fortfarande, säger Solveig Jonsson-Ferm.

Kören är som en andra familj. Det blir svårt att leva utan den.

Eva Lindén och Kerstin Samsioe beskriver kören som en extra familj, där båda varit medlemmar i många år.

– Hur man än mår är man alltid accepterad. Många av oss har ju gått igenom mycket genom åren, men man kan alltid vila i kören. Och man mår alltid bättre när man åker därifrån, säger Kerstin Samsioe.

Eva Lindén håller med.

– Kören är som en andra familj. Det blir svårt att leva utan den.

Oviss framtid

Hallstaviks kammarkör , som grundades av Bert Eriksson och även haft Solveig Fröberg som ledare, fyller 55 år i år. Framtiden är oviss, nu när Solveig Jonsson-Ferm slutar.

Eva Lindén är tveksam till att fortsätta.

– Den här kören är så hårt förknippad med Solveig, säger hon.

Kerstin Samsioe är inne på samma spår.

– Jag vill inte sluta sjunga, men kanske inte i den här formen.

Själv skulle Solveig Jonsson-Ferm gärna se en fortsättning.

– Det vore väldigt roligt om kören lever vidare, säger hon.

Hur känns det då att lämna kören? Än så länge är hon mitt uppe i arbetet med konserten, men visst anar hon att hon kommer att känna saknad.

– Det är klart att det kommer att finnas ett visst vemod, det här är min storfamilj också. Men någon gång måste man sluta.

Thank you for the music

Hallstaviks kammarkör under ledning av Solveig Jonsson-Ferm

Konferencier: Rolf Hedin

Piano: Hans Larsson

Folkets hus, Hallstavik

Lördag 4 mars kl 16