Samtidskonst som ingriper och aktiverar

En genomskinlig plastslang med blodrött innehåll går runt utställningsrummet. Den amerikanska konstnären Candice Lin har byggt en destillationsapparat. Ur koloniala råvaror som socker, te och färgämnet koschenill utvinner hon den röda vätska som pumpas runt väggarna och ut på ett marmorgolv.

– Den befläckande kolonialismen, sammanfattar utställningens kurator Fredrik Liew.

"System för en fläck" är en av de installationer som Liew och Moderna Museet ställer i direkt dialog med fyra verk av den svenske konstnären Öyvind Fahlström. Medan hans generationskamrater på 1960- och -70-talen ägnade sig åt plakatkonst, åt att tala om vad som var rätt och fel, var Fahlström mer sofistikerad, intresserad av att engagera publiken, och få den att agera själv, framhåller Liew.

"Något positivt"

Utställningstiteln "Manipulera världen" är hämtad från en text som Fahlström, även poet och romanförfattare, skrev 1964.

– För honom – och för mig – är "manipulera" en positiv kraft. Det var något som hade med kreativitet och deltagande att göra, säger Fredrik Liew.

Hur yttrar sig då denna kreativitet i dagens konst? är grundfrågan i utställningen som omfattar verk och installationer av 28 svenska och internationella konstnärer, varav många aldrig hade hört talas om Fahlström innan de blev kontaktade av Moderna i Stockholm, Sverige.

Nazianstruken örn

Det hade dock svensk-ukrainske Alexander Vaindorf vars "I skuggan av monumentet" handlar om Carl Milles omstridda örnstaty på Karlaplan i Stockholm, påfallande lik den örn som de tyska nazisterna en gång använde. Vissa tycker att statyn, som varit samlingsplats för svenska nazister, borde rivas för gott.

Här lanseras i stället förslaget att flytta den klumpiga fågeln till tjusiga Millesgården på Lidingö.

– Det kommer från örnen själv, i ett slags förebyggande syfte, säger Alexander Vaindorf som jämför med sovjetiska monument i Östeuropa. Ska de få finnas kvar som påminnelser eller inte?

Tyska Hito Steyerls dataspelsliknande installation "Solskensfabriken", publikmagnet på Venedigbiennalen 2015, får ett eget rum.

Längst in i nedervåningens utställningssal tronar Öyvind Fahlströms guldtackor i "Världsbanken" från 1971. En fet bläckfisk i tomteluva ger bort penningpåsar med ena armen och stryper en människa med den andra i en installation om makt och fördelning av jordens resurser.

Uppdragsgivaren dunstade

Vägg i vägg hänger den thailändske konstnären Pratchaya Phinthongs inramade verk på samma tema: 2 513 kronor, lönen för 549 kilo bär och två månaders jobb i svenska skogar. De bärplockare som åkte två veckor senare fick ingen lön alls; uppdragsgivaren hade tömt kassaskåpet och dunstat.

"Give me more than you take" heter verket som också omfattar ett jakttorn.

– Pratchaya sågade ner det i delar och tog med det hem. På somrarna skördar de här människorna ris i sitt hemland, sedan kommer det till de norrländska skogarna där det sitter folk i torn med vapen. Ingen berättar för dem vad som pågår, säger Fredrik Liew.

Fakta: "Manipulera världen"

Visas: På Moderna Museet i Stockholm 21/10 till 21/1 2018. I utställningen ingår fyra verk av Öyvind Fahlström samt installationer av 28 samtidskonstnärer.

Kuratorer: Fredrik Liew tillsammans med konstnärsduon Goldin+Senneby.

Fakta: Öyvind Fahlström

Svensk konstnär som föddes 1928 i São Paolo, Brasilien, och dog 1976 i Stockholm. På 1960-talet utvecklade han målningar vars beståndsdelar gick att flytta, vilket också illustrerade hans förhållningssätt till omvärlden: samhället och tillvaron fick sin form genom deltagande och engagemang, inte av passiva åskådare. På Moderna visas nu hans monopolspel, "Wold trade monopoly", installationen "Dr Schweitzers sista resa", videon "Mao-Hope march" samt installationen "Världsbanken".