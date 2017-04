Roslagskör sjunger ihop med jazznestor

Steve Dobrogosz har gjort sig känd i musikaliska kretsar för sin säregna och välfunna blandning av jazz, pop och klassiskt. Han har skrivit flera populära körverk, bland annat Mass (1992) som har framförts i över 40 länder.

Nu finns en chans att få se honom uppträda i Norrtälje, något som blev möjligt tack vare en lycklig slump. Tillfället uppenbarade sig då Roslagens vokalensemble förstärkte en annan kör vid ett tidigare konserttillfälle, då Steve Dobrogosz också var närvarande.

– Några av oss började prata med honom om att göra en konsert ihop och på den vägen var det. Men det tog lång tid med planering och pusslande innan vi kunde få ihop den här konserten, säger Emma Anstey som leder Roslagens vokalensemble.

Unikt tillfälle

Steve Dobrogosz, född 1956, är uppvuxen i Raleigh i North Carolina i USA men bor sedan 1978 i Sverige. Hans båda album med sångerskan Anna Christoffersson, It's Always You och Rivertime, var nominerade till en Grammis i kategorin Årets jazz.

– Det är ett fantastiskt musikaliskt tillfälle att han kommer till Norrtälje, det blir säkert en mycket spännande konsert. Det känns jätteroligt att få framföra musiken tillsammans med kompositören som skrivit den. Det ger en ytterligare dimension, berättar Emma Anstey.

Konserten är indelad i två akter där den första delen består av blandade låtar ur Steve Dobrogoszs låtkatalog och där den andra halvan består av hans tonsättning av körverket Mass.

– Det blir mycket varierat och vi kommer bland annat att spela flera av hans gospellåtar. Det blir också hans tonsättningar av Shakespears sonetter och ett par a capella-stycken, säger Emma Anstey.

"Musikaliska knorrar"

Vid konserten medverkar också en stråkkvintett, som Roslagens vokalensemble träffat för att repetera med inför konserten. Men Steve Dobrogosz kommer de inte att repa med förrän på själva konsertdagen.

Känns inte det lite nervöst?

– Nej, det är ju hans egen musik så det känns tryggt. Men det känns bra att vi har träffat stråkarna innan och repeterat med dem. Sedan finns det förstås mycket som vi i kören måste öva lite extra på, det är en hel del taktartsbyten och musikaliska knorrar som vi måste sätta, säger Emma Anstey.

Fakta: Roslagens vokalensemble och Steve Dobrogosz

Söndagen den 9/4 kommer jazzmusikern och kompositören Steve Dobrogosz till Norrtälje och ger en konsert tillsammans med Roslagens vokalensemble och en stråkkvintett.

Konserten i Rodenkyrkan börjar klockan 18.00 och är omkring två timmar lång, inklusive paus.