Pythagoras bjuder in till tidsresa

Pythagorasdagen, med olika aktiviteter, har varit ett återkommande evenemang i skarven mellan sommar och höst.

Nu tar Pythagoras vänner ett nytt grepp och bjuder in till en tidsresa, där besökare får kliva in i fabriken och se maskinerna snurra och gå under temat "Pythagoras lever upp!"

– Vi vill att man ska få uppleva hur det var när fabriken var i drift. Det ska bli som en tidskapsel, där man förflyttar sig till hur det var när maskinerna var bemannade, säger föreningens ordförande Ove Lundberg.

Lördag den 9 september slår föreningen upp portarna till fabrikslokalen där svarvar, fräsar, borrmaskiner och mycket annat kommer att vara i drift, bemannade av föreningens medlemmar.

– Tanken är att man ska få höra hur det lät och känna hur det luktade, det ska tala till alla sinnen, säger Ove Lundberg.

Motorfabriken Pythagoras, som vakar över Norrtälje från Södra bergen, grundades 1898. Storhetstiden för fabrikens storsäljare, tändulemotorn, inföll under perioden från 1905 fram till första världskrigets utbrott.

– Det var en enorm tändkuleboom under de åren, nästan som it-boomen. De kunde ju användas till att driva både båtar och maskiner, säger Ove Lundberg.

Som mest arbetade ett hundratal anställda i fabriken, som så småningom lades ner och numera är ett levande industrimuseum.

En unik miljö, som vänföreningen värnar om.

– Det fanns många fabriker som tillverkade tändkulemotorer, men det finns bara ett ställe där man kan visa hur det gick till när man tillverkade delarna, säger Ove Lundberg med stolthet i rösten.

Platsen är - så klart - Pythagoras, där Ove Lundberg och Björn Palm visar runt bland svarvar, borrmaskiner och mycket annat. En del av maskinerna är från tidigt 1900-tal, med remdrift, andra av lite nyare årgång.

– De som kör kan också berätta vad det är för delar de tillverkar. De kommer att slipa, svarva, fräsa och fila, säger Ove Lundberg.

Det är inte bara själva fabriken som kommer att visas upp som den såg ut en gång i tiden. Även kontoret och ritborden kommer att vara bemannade och se ut som de gjorde förr.

Besökare kan också bekanta sig med tändkulemotorer, som finns på plats och tuffar med sitt karakteristiska ljud.

– Vi har lite aktiviteter på gården, där vi kör motorer, det kommer att tuffa och brumma.

Efter aktivitetsdagen fortsätter Pythagoras att hålla öppet tisdag-söndag fram till mitten av december.

– Det kommer fortfarande mycket folk, säger Ove Lundberg.

Pythagoras lever upp

Aktivitetsdag då fabriken visas upp med maskiner som är i gång och personal på kontoret.

Även aktiviteter på gården. Föreningen Allmogebåtar är på plats och vaktmästarbostaden håller öppet. Kaféet öppet.

Lördag 9 september kl 11-15

Industrimuseet Pythagoras

Motorfabriken Pythagoras ligger vid Södra bergen. Företaget grundades 1898 och blev med tiden stadens största arbetsplats. I dag är Pythagoras ett industrimuseum, där fabriken står kvar i nästan orört skick. Dessutom finns barnverkstad, arbetarbostad och kafé.

Pythagoras, som ägs och drivs av en stiftelse, håller öppet tis-sön kl 12-16.