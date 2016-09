Punkig bluegrass inleder hösten på Skebopuben

Skebopuben slår upp dörrarna till höstens första spelning nu på lördag. På scenen står bandet Six String Yada, med musik som har rötter i både amerikansk folkmusik och punk.

Bandets gitarrist Simon Nyberg, kommer ursprungligen från Herräng. Övriga medlemmar är Agnes Brogeby, fiol och sång, Erling Bronsberg, banjo och sång, samt Jonas Bleckman, cello och sång.

Six String Yada har hittills givit ut två album, "The Shape of Yada To Come" och "Diluted Roots", som släpptes förra hösten.

Lyxorkestern och folkmusik

Senare i höst väntar ytterligare fyra spelningar på pubscenen. Den 22 oktober kommer Svenska Lyxorkestern till Skebo, med sin underhållande musik. I bandet ingår Peter och Hans Gardemar, Janne Bengtsson och Anders Forslund.

I november är det sedan dags för mer americana, i form av den amerikanske artisten Joshua James. Joshua James har sina rötter inom folk- och rockmusik, med texter som ofta kretsar kring svåra ämnen. Den 5 november spelar han i Skebo.

Den 19 november släpper The Beat from Palookaville loss sin medryckande musik på scenen. Bandet har gjort sig känt för en mix av rhythm och ska, som får det att svänga rejält.

Bessie Smith och Janis Joplin

Sist ut under höstsäsongen på puben är Violet Green, med sin hyllning till kvinnliga pionjärer inom rock och blues.

Bandet, som består av Jenny Fall, Ulla Wrethagen, Anna Hammarsten, Elsie Petrén, Eva Grund och Lena Andersson, har satt samman en show som lyfter fram kvinnliga artister, med namn som Bessie Smith, Aretha Franklin, Janis Joplin, Amy Winehouse och Nina Simone.

Violet Green spelar på Skebopuben den 17 december.