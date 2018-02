Positiv folkrock när Matthew Logan Vasquez intar Skebopuben

Den amerikanske artisten Matthew Logan Vasquez har bland annat gjort sig känd som frontman för kaliforniska indie-folkrock-bandet Delta Spirit och även som medlem i gruppen Middle Brother. Nu kommer han för egen räkning till Skebopuben.

Matthew Logan Vasquez släppte sitt första soloalbum Solicitor Returns år 2016 och förra året kom andra skivan Does what he wants. Hans musik har beskrivits som ren passion och poesi, och enligt kritikerna har den andra plattan samma djup som den första men med aningen mer hopp och optimism. Man kan säga att Does what he wants tar med lyssnaren på en resa genom mörker och destruktivitet, men med ett budskap om förändring och ljus i slutet av tunneln.

Konserten äger rum lördagen den 24 februari kl. 21 på Skebopuben i Skebobruk.