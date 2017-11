Norrtäljebo kastar loss i antologi från de sju haven

Det var en ren slump som gjorde att Britt Nymans gastkramande sjöskildring kom med i antologin. Hon satt och googlade och då hittade hon tävlingen som hon sedan skickade in sitt bidrag till.

– Jag visste direkt vad jag skulle skicka in. Min berättelse handlar om de värsta upplevelser som jag har haft till sjöss, berättar Britt Nyman.

Hennes avsnitt heter Mina vänner skotvinschen och maststöttan och handlar om ett par segelturer varav den ena av dem snabbt förvandlas till en nära-döden-upplevelse för de inblandade. Vid segelturen åker sällskapet rätt in i en åskby och Britt Nyman får hålla i sig för allt vad tygen håller, medan sillburkar och knäckebrödspaket flyger omkring i kajutan.

– Det var det mest traumatiska som jag har varit med om. Jag trodde att vi skulle dö, säger hon.

Hittade Bokanjärerna på nätet

Det var under en surftur på nätet som hon hittade föreningen Bokanjärernas tävling.

– Jag har alltid varit bra på att skriva och hade högsta betyg i svenska. För ett tag sedan gick jag ett par skrivkurser på distans för att lära mig mer om själva hantverket och få lära mig mer om skrivandets verktyg, berättar Britt Nyman.

Föreningen Bokanjärerna uppmuntrar och stödjer sjölivsskildringar i allehanda former. Förra året firade föreningen sitt tioårsjubileum och i samband med det bestämdes att till den fjärde antologin Kasta loss skulle man inte bara bjuda in berättare från sjömanskåren utan även fritidsseglare, skutseglare och andra med intresse för hav och segling. Av de 40 anonymiserade bidragen som kom in valdes 23 texter ut, däribland Britt Nymans.

– Jag blev jätteglad när de ringde och berättade att mitt bidrag hade valts ut. Det känns lite overkligt att se sitt namn på bokomslaget, säger Britt Nyman.

Britt Nyman föddes 1958 i Pargas två mil söder om Åbo i Finland. Varje sommar tillbringade hon ute i skärgården; hav och båtar kom tidigt att bli en del av hennes liv. Redan tidigt hade hon bestämt sig för att flytta till Sverige och 1978 kom hon hit, eftersom hon inte kan finska och det är svårt att hitta jobb i Finland om man inte kan det finska språket. Sedan 1990 är hon bosatt i Norrtälje, och har därmed nära till hav, skärgård och båtliv.

Vad skrivandet beträffar har Britt Nyman fått blodad tand och just nu håller hon på att skriva sitt eget första bokmanus.

– Det handlar om två tvillingbröder och genren kan beskrivas som en feel good-relationsroman. Handlingen utspelar sig på Gotland, säger hon.

Som författare beskriver hon sig själv som en "organic writer", alltför mycket struktur i berättelsen gör henne nervös. Hon vill i stället låta berättelsen vara så fri som möjligt ända från början för att den sedan ska kunna få flöda fram och leva sitt eget liv.

– När jag skriver så ser jag inte omedelbart vad som ska vara början, mitt och slut. Men till sist faller bitarna naturligt på plats, berättar hon.

Titanic och fängelse i Mocambique

I Bokanjärernas antologi Kasta loss finns också många andra spännande bidrag. Ett av dem heter Från himmelriket till helvete och tillbaka igen. Det är skrivet av Thore Hansson och handlar om hur han som ung sjöman tillsammans med en lättmatros av misstag blir kvar i en hamn i Mocambique och hur de sedan kastas i fängelse. Inte förrän en hel månad senare lyckas de bli fria igen, då deras kroppar är "mest skinn och ben" och de är mycket medtagna även psykiskt efter umbärandena i det mocambikanska fängelset.

Ett annat avsnitt i antologin handlar om minnen från 1960-talets Rio de Janeiro där avsnittsförfattaren Guy Rosvall upplever en romans och dessutom träffar en excentrisk äventyrare vid namn Vladimir Zalenko.

I Kasta loss finns också redaktören Anna Gables intressanta novell som beskriver en del av de händelseförlopp som ägde rum precis innan och under Titanics ödesdigra färd. Till grund för novellen ligger Anna Gables research om de som jobbade i maskinrum och pannrum. Samtliga personer i berättelsen har funnits i verkligheten och Anna Gable har sökt igenom vittnesmål och andra källor för att komma sanningen så nära som möjligt.