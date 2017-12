Norrtäljeartister satsar på eget skivbolag

För ett par år sedan tog Norrtäljeartisten Michel Fannoun hem segern i musiktävlingen Svensktoppen nästa, med en låt han skrivit tillsammans med Johannah LaBranche.

Året efter var rollerna ombytta. Då gick hon till länsfinal med en låt de skrivit gemensamt.

Sedan dess har de gått vidare med sina respektive artistkarriärer, samtidigt som de fortsatt jobba tätt ihop.

– Det känns som om det var meningen att vi skulle träffa varandra, säger Johannah LaBranche.

Eget bolag

Nu har de startat det egna skivbolaget Rebel Heart Records tillsammans med producenten Jimmy Åkerfors och Michel Fannouns mamma Jessica Hansson, som också skriver egen musik.

– Idén har funnits länge, vi har haft en vision att göra det här, nu var det rätt tid, säger Johannah LaBranche.

Som artist har hon tidigare gjort låtar på engelska i en stil hon beskrivit som vintage pop.

Nu har hon växlat spår och släppte sin debutsingel på svenska i oktober.

– Nu är det ren pop på svenska, det har gått bättre, säger hon.

Sitt eget namn

Michel Fannoun har gått motsatt väg. Från låtar på svenska under artistnamnet Michael Fannon till att skriva på engelska under sitt ursprungliga namn.

– Jag är så glad över all musik jag gjort på svenska tidigare, men efter en tid borta från musiken så kändes det som att jag ville följa mitt hjärta och börja spela in min engelska musik som jag velat göra under en lång tid.

Det nystartade skivbolaget har hittills släppt tre låtar. Den första med Jeff Riv3er och Mike F, en konstellation som består av Jimmy Åkerfors och Michel Fannoun, nästa med musikkollektivet Sunset Rebels, där Norrtäljemusikern Markus Wtterstrand ingår och den tredje med isländske Daniel Oliver.

– Målsättningen är att hitta nya artistsamarbeten och göra bra musik, säger Michel Fannoun.

– Fokus ligger på låtarna. Det spelar inte så stor roll vilken artist det är, det handlar om att göra en riktigt bra låt och hitta en artist som passar, fortsätter Johannah La Branche.

En nystart

Samtidigt fortsätter de sina respektive artistkarriärer. Michel Fannoun har spelat in ett album med sina engelska låtar och räknar med att släppa första singeln i februari.

–Det kändes som om jag behövde en nystart.

Han beskriver låtarna som historier han vill berätta.

- Det är mina egna historier och andras, Man kan sjunga en låt för hundra människor och hundra människor kommer att tolka låten på olika sätt. Det är det som är så häftigt med musik.

Musikaliskt sorterar han in plattan i singer/songwriterfacket.

– Det är lite folkinfluenser, men kanske lite råare, med gamla rötter, säger han och nämner influenser som Elvis, Bob Dylan och BB King.

Men först väntar singeln Drinking about you med konstellationen Jeff Riv3er och Mike F.

Den släpps i mitten av december.

– Den började som en deprimerad singer/songwriterlåt och tanken var att den skulle vara med på mitt eget debutalbum, Men sen testade vi att göra den på ett annat sätt, med mer upptempo. Det är en låt som handlar om att sörja på ett destruktivt sätt istället för att möta sig själv. Man måste lära sig att leva med sina ärr.�

Johannah La Branche

Ålder: 29 år.

Bor: I Norrtälje, granne med Michel.

Familj: Mamma, pappa, syskon, syskonbarn, pojkvän.

Gör: Artist och låtskrivare. Jobbar i livsmedelsbutik.

Michel Fannoun

Ålder: 23 år.

Bor: I Norrtälje, granne med Johannah.

Familj: Mamma, låtsaspappa och syskon. Pappa, låtasmamma och syskon. Flickvän.

Gör: Artist och låtskrivare. Jobbar i butik.