Nick Hornbys karaktärer har inte åldrats

Man tar alltid en slags risk när man återvänder till författarskap som har haft stor betydelse ─ inte minst alla böcker man tuggade i sig under bokslukaråldern. Den brittiske författaren Nick Hornby, född 1957 i Redhill i England, många böcker slukade jag som några av de mest välsmakande jag visste då. Han debuterade 1992 med ”Fever Pitch” och har sedan dess etablerat sig som en av Englands mer hyllade och framgångsrika författare.

När jag nu nästan tjugo år senare läser Nick Hornbys romaner slås jag av hans stilistiska snärtighet. De träffsäkra formuleringarna förför mig inte på samma förblindade vis i dag men det beror mest på att jag tyvärr nuförtiden gör mer ”tekniska läsningar” av böcker, i bemärkelsen undersöker hur författaren har arbetat med språket från första till sista meningen.

Det är emellertid enkelt att konstatera att Nick Hornby är ett författarskap som håller för många sorters läsningar under livets olika faser.

Flera av hans böcker har blivit filmatiserade och miljontals böcker har sålts världen över och filmerna nått stora publikframgångar. Han mest kända böcker som alla kom under 1900- talet och som även går att se på vita duken är: ”Fever Pitch”, ”High Fidelity” och inte minst ─ ”Om en pojke” med skådespelaren Hugh Grant i huvudrollen.

Precis som Hornby är också jag lite av en nörd och Hornby gav oss nördar ett ansikte. Det är ingen överdrift att påstå att Nick Hornbys musik och sportintresse, i synnerhet fotboll och baseboll, gör honom till nördarnas nörd. Han är helt enkelt en musik- och idrottsgalen person.

Det är talande att Hornby i dag är bosatt i närheten av fotbollslaget Arsenals hemmaarena. Musik och sport utgör grundstommen i flera av hans böcker och karaktärerna tolkar tillvaron och dess komplicerade mänskliga relationer utifrån kända och mindre kända låtar och rockband eller flyr in i fotbollsmatcher och stryktipset när verkligheten börjar te sig alltför obegriplig och ohanterlig.

Det är också slående vilken kunnig litterär hantverkare och betydande samhällskildrare Hornby är. Han behärskar verkligen språket och det är påfallande att Hornby tycks roa sig med alla populärkulturella referenser, i konsumtionssamhället med alla förvrängda framgångsideal ─ och det är så lätt att tappa bort både sig själv och vad som betyder någonting.

”High Fidelity” blev den stora genombrottsromanen som även har fått en slags kultstatus i vissa kretsar. Huvudkaraktären Rob har en musikaffär och är ägare till tusen och åter tusen skivor. En krånglig kärlekshistoria med flickvännen Laura får Bob att rannsaka sitt liv. ”High Fidelity” är precis som merparten av hans böcker ─ utvecklingsromaner vars karaktärer, miljöer och dialoger är mycket elegant gestaltade och författade av en driven och underfundigt intelligent penna.

De berättartekniska greppen och de färgstarka karaktärerna kan möjligen skymma allvaret som finns och det existentiella tvivel som löper som en röd tråd genom hela författarskapet. Men, jag vill också framhålla värmen och den försonande blicken på huvudpersonernas misslyckanden och taffligheter. Nick Hornby dömer inte ─ han vill förstå varför sakernas tillstånd ter sig som det gör.

”Om en pojke” är lite av en uppvisning kring människans förmåga att förändras om hon drabbas tillräckligt starkt av andra. I ”Om en pojke” är det den tolvårige och egensinnige Marcus som möter den desillusionerade Will, som ganska motvilligt dras in i Marcus och hans djupt deprimerade mammas liv.

han tror på människans förmåga att övervinna sig själv och besegra motgångar,

Om man vill försöka ringa in ett budskap i Hornbys litterära produktion är det nog rättvisande att säga att han tror på människans förmåga att övervinna sig själv och besegra motgångar, som vid en fotbollsmatch när publiken både hejar och buar på sitt lag. Låt gå för att det blir många missade passningar, varningar, röda kort och ribba ut i stället för in men då och då sitter bollarna elegant i vänsterkrysset och är de lyckliga stunder som är värt att alla tråkiga och tunga träningstimmar.

”En god människa” är en allvarlig och becksvart skildring av såriga relationer men också med samma ironiska och självironiska ton som i hans tidigare böcker. Här skildras gestalter som av skilda anledningar förlorat kontrollen både över sig själva och sina liv. Boken andas inte samma optimism och hoppfulla energi och några självklara lösningar finns inte vare sig på den inre eller yttre röran som präglar boken som helhetsupplevelse.

Med en sinnrik skrivbriljans växer en berättelse fram om människans självbedrägeri

I romanen ”Juliet, Naked” som utkom 2009 på svenska återvänder Horby till musiken igen och precis som i ”High Fidelity” är det kraschade relationer som återigen är bokens pulserande hjärta som skrattar och gråter till låtar som förstärker de varierande sinnestämningarna. Med en sinnrik skrivbriljans växer en berättelse fram om människans självbedrägeri och hemligheter som döljs men genom tillfälligheternas spel kommer sanningen upp till ytan.

I Hornbys senaste bok ”Funny girl” (2016) är det som om Hornby drar ihop författarskapets olika trådar och en del kallar den för en ”feelgoodroman” men lika gärna kan man säga att den är en kritisk undersökning av det brittiska klassamhället men med Nick Hornbys glimt i ögat och smittande galghumor. Nick Hornbys författarskap började i en ungdomsförälskelse som blev en bestående kärleksrelation. Jag sätter på Rolling Stones: 'It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)” och jag kommer fortsätta att läsa hans böcker tills den tragiska dag då konserten tystnar.

