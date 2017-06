Sofia Källgren och Robert Wells kommer med sommarmusik till Väddö

Sofia Källgren och Robert Wells tar sin turné "Musik i sommarnatten" till Roslagen i sommar. Onsdag den 12 juli klockan 19 uppträder de i Väddö kyrka.

Källgren och Wells har jobbat mycket tillsammans tidigare och kommer den här gången att bjuda på en blandning av kända låtar med "hög musikalisk klass" och de är ute efter att skapa en show med en "innerlig och intim känsla".

– Allt är avskalat och nära och musiken levereras här och nu. Det känner publiken, säger Sofia Källgren i ett pressmeddelande.

– Mellan Rhapsody In Rock och Boogieturnéer är det en underbar tradition att göra kyrkokonserter med Sofia! Att möta publiken tillsammans under en kort tid under sommaren på detta sätt har blivit en viktig del i mitt musikaliska arbete, säger Robert Wells i samma pressmeddelande.

