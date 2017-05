Rockmusikern Ebbot sprider kärlek och rockklassiker på operan

– Vi lever i oroliga tider och då kan det vara skönt att kunna sprida en oas och lite kärlek, säger rockmusikern Ebbot Lundberg."

Good vibrations", "Everybody's been burned" och "A whiter shade of pale". Det är några av låtarna som framförs på scenen under "1967 – The summer of love". Genom föreställningen vill Göteborgsoperan fira ett av de viktigaste åren i popmusikens historia.

På scenen står förutom rocksångaren Ebbot Lundberg artisten Oskar Nilsson, indiemusikern Annie Angel och medlemmar ur Tonbruket. Hela operans orkester deltar också i föreställningen.

– Det var ett väldigt bra musikår, det ska bli spännande att framföra låtarna, säger Ebbot Lundberg.

Ensemblen har inte tidigare sjungit tillsammans, men Lundberg ser fram emot föreställningarna.

– Att spela de gamla dängorna med det ackompanjemanget blir roligt, det är bra uppbackning, säger han.

1967 strömmade flera olika influenser genom musiken. Den psykedeliska rocken, popmusiken, protestmusiken och soulen var alla i förändring. The Beatles, Leonard Cohen, Stevie Wonder och Marvin Gaye var några av de artister som var mest framträdande.

Ebbot Lundberg menar att 1967 var året då 60-talet på riktigt blommade ut, och att det alltid fanns ett bra budskap i låtarna från tiden. Han tycker därför att de ska bli extra roliga att framföra.

– Musiken är alltid aktuell att återskapa, säger han.

Ebbot Lundberg tycker om alla låtarna i repertoaren och säger att de har en viss atmosfär, en befriande lekfullhet. Han hoppas att föreställningen ska skapa en skön eufori hos publiken."

1967 – the summer of love" har premiär den 19 maj och framförs under fyra tillfällen.

Fakta: "1967 – The summer of love"

Plats: Göteborgsoperan.

Medverkande: Ebbot Lundberg, Oskar Nilsson, Annie Angel, Tonbruket, Göteborgsoperans orkester, artister ur musikalen "Hair".

Spelplan: Fredag 19/5 19.00, lördag 20/5 15.00 och 19.00, söndag 21/5 18.00.

Källa: Göteborgsoperan