Rasmus Söderberg aktuell med ny skiva

Härbrestugan hittade han på Blocket. Rasmus Söderberg befann sig i en besvärlig tid i livet då han kände att han hade kört fast och ville söka sig till nya vidder och komma bort från Rimbo, där han är född och uppvuxen.

– Till sist hittade jag den här stugan och tyckte att den såg så fin ut, säger Rasmus Söderberg på telefon.

En resa på gott och ont

Hans andra skiva har precis kommit och innan han inledde sin solokarriär ingick han i sexmannabandet River and leafs där även lokala roslagsmusiker som Torben Olsson, Ellinor Videfors och Martin Vikström ingick. Resan från tryggheten i det stora bandet till att stå på egna ben har varit långt ifrån enkel. Och att plötsligt befinna sig på en ny plats där han inte kände en kotte innebar också en stor prövning för den i dag 22-åriga musikern.

– Det var vinter, mörkt och kallt när jag kom hit. Att vara för sig självinnebär att många känslor kommer fram. Det är inte de trevligaste känslorna. Det är jättemycket rädsla och existentiell ensamhet. Det var väldigt skrämmande men jag hade inget annat val än att vara med de här känslorna, berättar Rasmus Söderberg.

Mycket av det han kände blev till låtar på den nya skivan, som också innehåller material från tidigare perioder i livet. Som gitarrist är han självlärd och musiken han gör har den amerikanska folkmusiken som klangbotten.

Har hittat mer harmoni

Sedan flytten i februari förra året till det lilla samhället Boda kyrkby, belägen cirka två mil från Rättvik, känner han nu till sist att han har hittat mer harmoni. Han konstaterar att funnit ett större lugn i tillvaron efter två årsom han beskriver som ”mycket kaotiska” och som bland annat innehöll en sprucken relation.

– Jag befinner mig fortfarande i utforskarstadiet där jag börjar närma mig något som jag kan kalla mitt eget uttryck. Jag försöker hitta det jobbiga i det vackra, försöker beskriva livets motsatser och att de här motsatserna alltid är närvarande. Jag gillar motsatser, säger Rasmus Söderberg.

Och att återvända till Rimbo, det är inte helt uteslutet:

– Nej, kanske händer det att jag köper en stuga i de trakterna senare. Något som jag verkligen upptäckt är hur mycket de som står en nära betyder för en. Och ens släkt och vänner finns ju kvar där.

Fakta Rasmus Söderberg

Ålder: 22 år

Bakgrund: Uppvuxen i Rimbo med mamma, pappa och fem syskon. Gick ut Rodens estetprogram2013. Spelade med i bandet Rivers and leafs. Debutalbumet All I want us to knowkom 2015.

Bor: I Boda kyrkby i Dalarna.

Aktuell: Med skivan The way of life som finns på Itunes, Spotify och Soundclouds.