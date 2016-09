Basisten Vilhelm Bromander släpper sin första soloplatta

Vilhelm Bromander och hans kontrabas har hörts i många olika konstellationer. Han har spelat med jazzmusiker som Lisa Ullén, Jonas Kullhammar och PerTexas Johansson, men också synts som elbasist på den experimentella popscenen.

Nu ger han ut sin första soloskiva på kontrabas.

– Jag har medverkat på många skivor, men det här är den första i eget namn, säger Vilhelm Bromander.

Han har sina rötter i Svärlinge utanför Rånäs, men bor numera i Stockholm. Och, jodå, om någon undrar, är jazzmusikern Anders Bromander hans pappa.

– Vi har spelat mycket tillsammans, det gör vi fortfarande.

Vill utforska musiken

Den nya plattan, som har titeln "Oh lord give me strange", har två spår: "Ten variations of D" och "Oaktree".

– Jag ville göra något som jag själv tycker är intressant, med musik som förändras lite under lång tid.

På det första spåret utforskar han en enda ton, med en rad olika variationer.

– Första intrycket är att det är ett statiskt ljud, men när man fortsätter lyssna sugs man in i ett lager under det första som är väldigt variationsrikt.

Vilhelm Bromander gör jämförelsen med en skog. Det gäller att vara uppmärksam , för att inte gå miste om detaljerna.

– Anta att en ton är en skog. Då använder vi ofta skogen/tonen att beskriva landskap och större skeenden. På den här skivan tänker jag att jag går in i skogen och ser alla träd och myrstackar, allt som finns därinne. Jag vill utforska detaljerna och de subtila skillnaderna i musiken.

I "Oaktree" har han borrat sig ner i det han kallar ett "limiterat ljud".

– Jag var intresserad av att se hur man kan få form och flöde och hitta dynamik i ett begränsat ljud. Jag ville utforska olika aspekterr.

Känsla för kontrabas

Vilhelm Bromander började spela bas när han var 13-14 år och gick över till kontrabas på gymnasiet. Sedan dess har det varit hans instrument.

– Det är ett helt fantastiskt instrument. Det är så stort och fysiskt att spela, det gör att man kan känna alla ljud vibrera i kroppen, det är väldigt häftigt, säger Vilhelm Bromander.

– Jag har också en fascination för hur strängar fungerar, att det finns så många möjligheter. Det går att spela flageoletter, göra glissandon, det finns många möjligheteratt färga tonerna, fortsätter han.

Efter gymnasieåren på Södra Latin gick Vilhelm Bromander vidare till Musikhögskolans jazzlinje. Sedan dess har han frilansat, med en hel del jazz på programmet.

– Även om jag inte spelar så mycket traditionell jazz nu, så finns jazzen alltid med som en referns som jag lutar mig mot. Det har med improvisation, närvaro och fokus att göra.

Utvecklar solobas

Nu är Vilhelm Bromander tillbaka på Musikhögskolan för en masterutbildning, där inriktningen är att utveckla solobasmaterial.

– Det är ett väldigt lustfyllt projekt. Ofta är man en kugge i en ensemble, nu är ingången hur man utmanar sig själv att stå på egna ben musikaliskt.

Till våren går han en utbytestermin i Berlin, där Vilhelm Bromander ska studera komposition tillsammans med en violinist.

– Det finns en stark improvisationsscen i Berlin, som jag är intresserad av.

Men allra först släpps den nya skivan, där titeln "Oh lord give me strange" är en ordlek, där han istället för att önska sig styrka (strength) önskar sig något udda och intressant.

– Dagens klimat är så konformt inom musiken. Jag längtar efter något annorlunda, något som sticker ut.

Faktaruta

Namn: Vilhelm Bromander

Ålder: 28 år.

Bor: I Stockholm.

Bakgrund: Uppvuxen i Svärlinge utanför Rånäs, gick Roslagsskolans musikklasser och sedan Södra Latins musiklinje.

Gör: Musiker, utbildad vid Musikhögskolan.

Fritid: Går på konserter, spelar något annat instrument. Ser film.

Aktuell: Med plattan "Oh lord give me strange", som släpps den 22 september.