Musik kan väcka minnen och ta dig tillbaka

Det har hänt mig några få gånger. Jag hörde musik, kanske bara en röst, några takter, och tonerna tog med mig till något som hände för länge sedan.

Just när det hände var det inte musiken som var det viktiga. Men med tiden blev just den där tonslingan magisk. Jag var på väg in i något som skulle förändra mitt liv och först långt senare insåg jag att den där musiken blivit en del av livsupplevelsen.

Åren går, och så utan minsta varning kan en ny sång knyta an till den där gamla upplevelsen.

Jag lyssnade just igenom Frida Hyvönens senaste skiva Kvinnor och barn. Alla sångerna berör mig, men några strofer grep tag, släppte inte greppet och tog med mig bakåt i tiden mer än fyrtio år.

Det var en dag i Hanoi hösten 1972. Min vän filmfotografen Björn och jag var på väg i jeep genom staden när ett flyganfall började. Vi stannade, ett attackplan svepte på låg höjd över gatan där vi var, människor tog skydd, bomber föll, dån och rök, skrik och luftvärnseld. Vi åkte vidare mot några hus i närheten som bombats.

Hur många som dödades just den dagen vet jag inte. Men ett av offren var en fransman som jag träffat flera gånger, vi hade druckit kaffe och pratat lite. Nu låg han döende på en bår, illa bränd, jag såg honom. Hans hustru dödades också.

Den kvällen blev varm. Syrsorna spelade utanför hotellet. Det var mörkläggning som vanligt, dämpade röster, bilar med släckta strålkastare.

Mitt fönster stod öppet, jag tittade ut, hörde musik från en grammofon och en bekant fransk röst.

Jag tyckte det var Edith Piaf som sjöng. Just då var det inget särskilt med den sången.

Vietnam hade ju varit en fransk koloni, många talade franska, att någon hade en skiva med Edith Piaf var inte så konstigt.

Nu, fyrtiofyra år senare, var det Frida Hyvönens röst som tog mig tillbaka till sången jag hörde den där kvällen i Hanoi. Frida knyter an till samma stämning av stark närvaro och samtidigt främlingskap som jag upplevde då, fast jag ännu inte fått distans till det jag gick igenom, jag sköt insikten framför mig.

Edith Piafs röst hör ihop med stämningen i Hanoi den där sorgedagen. Frida Hyvönen påminner mig om att tiden inte betyder något.

Fridas texter är små berättelser som hon sjunger till eget pianospel och komp av några få instrument. Det är historier om barndom, relationer, misslyckanden och stunder av liv, ibland lika drabbande som svartvita teckningar av Käthe Kollwitz.

Musiken tar mig med till en dramatisk period för länge sedan, några toner och ord ger mig insikt i vad den där tiden betydde för mig. Det är inte upplevelser av våld och död jag tänker på, det är det som förändrade mitt liv och det som stannat kvar.

Musikens makt är stor. Några få musikanter hjälper oss att förstå oss själva lite bättre.

Frida Hyvönen är en av de få.