Många män när Stockholms filmfestival inleds

November är en av årets mörkaste månader. Det gör Stockholms filmfestival till ett välkommet inslag på senhösten, med sina röda mattan-tillställningar, prisutdelningar och sin kändisnärvaro. För att inte tala om de filmer från alla världens hörn som bjuds under festivalens tolv dagar.

Coppola ett önskenamn

I år gästas festivalen av ett av arrangörernas önskenamn sedan starten 1990: Francis Ford Coppola. Den amerikanske legendaren bakom "Apocalypse" och "Gudfadern"-trilogin sätter fötterna på svensk mark för första gången för att möta den svenska filmpubliken och ta emot festivalens hederspris.

Innan dess invigs filmevenemanget på onsdagskvällen av Ken Loachs Guldpalmsbelönade drama "Jag, Daniel Blake". Också Loach gästar festivalen, liksom den franske regissören François Ozon, som är årets mottagare av Visionary Award, priset som tilldelas visionärerna inom den moderna filmen.

De är tre gäster i ett program som för festivalen i år är ovanligt mansdominerat. I tävlingssektionen till exempel har bara sex filmer regisserats av kvinnor, vilket kan jämföras med elva stycken förra året.

Debutanter i fokus

Stockholms filmfestival har ibland kritiseras för att samla upp godbitarna från årets större festivaler och i hög grad visa filmer som ändå ska släppas i Sverige. Men bortom de 45 titlar som redan har säkrat svensk distribution av festivalprogrammets dryga 200, har publiken stora möjligheter att upptäcka något nytt.

Det gäller, om inte annat, regissörer på uppgång. Dessa har alltid stått i fokus på festivalen, som i år visar filmer av 68 debutanter varav 21 i den nyinstiftade sektionen Discovery, helt vikt åt regissörer som har gjort sin första långfilm.

I blickfånget i år står Sydkorea med titlar som Park Chan-wooks "The handmaiden" och zombiefilmen "Train to Busan", som ångvältat sig upp på de asiatiska biotopplistorna under sommaren.

Francis Ford Coppola besöker Sverige för att ta emot Stockholms filmfestivals Lifetime Achievement Award. Arkivbild.Jose VicenteFrancis Ford Coppola besöker Sverige för att ta emot Stockholms filmfestivals Lifetime Achieveme