Lisa Lystam spelar på Skebopuben

Lisa Lystam family band började spela tillsammans för tre-fyra år sedan och har snabbtblivit ett starkt namn inom bluesvärlden.

– Vi spelar blues med inslag av rock och rootsmusik, vi försöker göra blues för vår egen generation, säger Lisa Lystam.

Hon kommer från Mjölby och hade egentligen ingen tanke på att bli bluesartist, även om hon tyckte om genren. Det var när hon följde med gitarristen Fredrik Karlssontill Stampen i Stockholm och deras bluesjam som hon fastnade för musiken.

– Jag blev helt frälst. Sedan flyttade jag till Stockholm och kände att nu ska jag hålla på med musik, säger Lisa Lystam.

– Vi var så bestämda, vi var säkra på att vi skulle kunna göra något bra i den här genren, fortsätter hon.

Började som duo

Så blev det också. Lisa Lystam och Fredrik Karlsson började som en duo, som blev en trio och sedan växte till det nuvarande bandet.

– Det är ett så bra gäng, alla kände att de ville komma framåt, jag tror att det är därför det har gått så bra.

Lisa Lystam family band släppte sitt första album, "When money´s running out", 2014. Förra året kom en ny platta med titeln "Give you everything".

– I början spelade vi mer traditionell blues, nu har vi försökt modernisera genren och nå en bredare publik. Jag älskar blues, men vi måste hitta vårt eget sätt att göra det på, säger Lisa Lystam.

Turnerat flitigt

Lisa Lystam family band har turnerat flitigt sedan starten. Förra året räknar hon med att de gjorde ett 80-tal spelningar.

– Vi har märkt att vi älskar att vara ute och spela, vi vill ut och spela live, det händer så mycket på scenen som är utvecklande.

Bandets repertoar består till största delen av eget material, även om en del covers också kan dyka upp. Lisa Lystam beskriver låtskrivandet som ett gemensamt arbete.

– Vi hjälps åt mycket. Jag skriver ofta text och melodier, men det är ett samarbete och vi arrangerar allting tillsammans.

Var får du inspiration från när du skriver?

– Den nya plattan är kopplad till hur vi levt den senaste tiden, när vi rest mycket, och till arbetet som musiker. Vi hämtar inspiration från livet och vad vi varit med om, sedan kryddar vi litet.

Stark sammanhållning

Under sin första tid tillsammans spelade Lisa Lystam family band främst i Sverige. Sedan dess har turnéerna vuxit med spelningar i Tyskland och de övriga nordiska länderna.

Lisa Lystam uppskattar sammanhållningen bland bluesvännerna.

– Vi kan resa till ett annat land och spela på något ställe, och det kommer folk och lyssnar, trots att vi inte är kända. Detär speciellt.

Vad är det du själv uppskattar med bluesen?

– Jag tycker om tyngden och rytmerna, och att det är ett band med riktiga musiker.

De har stått på Skebopubens scen en gång tidigare. Lisa Lystam har bara goda minnen från den spelningen.

– Jag kommer ihåg att det var jättebra, med riktigt bra stämning. Och vilket ös.

Lisa Lystam family band

Lisa Lystam, sång

Fredrik Karlsson, gitarr

Matte Gustafsson, gitarr

Patrik Thelin, trummor

Johan Sund, bas

Skebopuben, 11 februari