Lär dig skriva novell på kulturkollo i sommar

I år har manusförfattaren Johan Bergman Lindfors, som bland annat skrivit manus till filmen Möte med ondskan (i regi av Reza Parsa), engagerats för kulturkollot. Med hans hjälp får ungdomar mellan 14 och 18 år arbeta med sitt kreativa skrivande och lära sig hur man skriver en novell. Berättelserna kommer sedan att samlas och tryckas upp i en novellsamling.

Är man mer intresserad av musik kan man gå på ett popkollo där man får lära sig mer om hur man skapar sina egna låtar. Kursen leds av Elina Widnersson, Natalia Cavalheiro Pontvik och Tove Paulin och riktar sig till ungdomar på 13 år och uppåt.

Gör en resa i tiden

Eller så kan man välja att gå på målarkollot som anordnas på Ungdomshuset Verket, inga förkunskaper krävs. Denna kurs riktar sig till barn mellan 10 och 12 år.

Fotografi, serieskapande och lerdrejning är exempel på andra aktiviteter som anordnas under kulturkollot. Det arrangeras också en tidsresa tillbaka till 1940-talet, då man får testa hur det var att leva som barn för 70 år sedan. Hur klädde de sig och hur hade de det hemma? Under lekfulla former och med hjälp av museets tidsguider utforskas historien.

Avslutningsfest på bibblan

Kulturkollot avslutas med en show på Norrtälje stadsbibliotek den 10 augusti. Då blir det också en utställning där alla som har varit med får visa upp vad de har åstadkmmit.

Sommarkollot arrangeras av kultur- och fritidskontoret i samarbete med Norrtälje stadsbibliotek, Norrtälje konsthall och museum, Ung fritid och Pythagoras industrimuseum.

Fakta: Sommarens kulturkollo 2017

Alla kurserna pågår 7-9 augusti, förutom skrivkollot som inleds med en "inspirationsstart" den 19 juni klockan 15.00. Skrivkursen riktar sig till dem som är mellan 14 och 18 år. Det är gratis men observera att föranmälan krävs, senast den 16 juni till e-post: [email protected]

Även övriga kurser är gratis. För dessa gäller föranmälan senast den 30 juni, till e-post: [email protected]

De olika kurserna hålls på Norrtälje stadsbibliotek, Norrtälje konsthall och museum, Ungdomshuset Verket och på Pythagoras industrimuseum.

För mer information, kontakta Eva Rosén Lundqvist på 0176-719 17 eller Norrtälje museum och konsthall på 0176-714 09.