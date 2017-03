Krönika: Välkommen till en resa genom Motorland – ny serie om bilism

Välkommen till Motorland.

Eller ska jag kanske säga "välkommen hem"? Ni är ju redan här.

Roslagen är motorland. En trakt där intresset för bilar, rally, speedway och veterantraktorer är djupt rotat i folksjälen och evenemang som Custom Bike Show och American Car Show lockar tusentals besökare.

I städerna har bilen blivit mer hinder än frihetssymbol, medan vi som bor på landet behöver bilen för att ta oss till jobbet.

Bilintresset handlar om fart, teknik och motorer. Men också om identitet, frihet och möjligheter.

Samtidigt är bilkulturen i förändring och det traditionella bilägandet ifrågasatt, framför allt i storstäderna.

Utan bilen stannar livet på landet upp.

I dag rullar Norrtelje Tidning, tillsammans med övriga kulturredaktioner inom Mittmedia, igång artikelserien "Motorland - om bilen och identiteten", där vi speglar frågor kring bilism och hur perspektiven skiftar beroende på social och geografisk tillhörighet.

I första delen får ni hänga med på en tur med bilentusiasten Janne Eklöv från Hallstavik, som berättar om sitt bilintresse och förklarar varför gubbar sparkar på däck.

I serien tar vi också upp teorin om "peak car", att bilismen kan ha nått sin kulmen, framtidens självkörande bilar och hur kommunen planerar för bilar och människor när staden växer.

Vi kikar också på populärkulturen, där bilen står för allt som har med frihet, äventyr och möjligheter att göra. Ta bara Bruce Springsteens alla textrader om att dra i väg, "I took a wrong turn and I just kept going", countrymusiken med sina pickuptruckar och alla dessa biljakter på film.

Jodå, bilen berör.

Jag inbillar mig att jag har ett pragmatiskt förhållande till bilar. De ska fungera. Ta mig från punkt A till punkt B utan problem.

Själv är jag inte så säker på att jag vill veta vilken sorts bil jag är. Det är fullt möjligt att svaret blir något rostigt ur mitt förflutna.

Det kan låta som självklarheter, men tro mig, så enkelt är det inte. Kamremmar kan gå av precis när man backar ut från en knökad parkeringsplats, bensinpumpar kan paja på en mack i Bohuslän, med semesterbilen full av ungar, hundar, packning och en orolig mormor. Kopplingen kan gå av på väg hem från fotbollsträningen och den egendomliga doften på parkeringen kan bero på att bensintanken har rostat sönder.

Där har jag varit, i sällskap med bilar som gick under namnen Skrotloppan, Nisse och Gröna faran. Aldrig mer, brukar jag tänka, nu när jag har en betydligt stabilare kamrat på vägarna.

En pålitlig bil är guld och glitter. Och samtidigt får jag erkänna att det, trots min praktiska läggning, spelar roll hur bilen ser ut.

Bilen har med identitet att göra, oavsett man vill eller inte. Det kommer vi också att ta upp, i ett avsnitt om hur det är att vara man och köra en väldigt liten bil.

Så häng med från början på vår resa genom Motorland. Och hör gärna av dig, tipsa och berätta om dina erfarenheter och idéer kring bilens specifika kultur.

