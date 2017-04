Krönika: Promenera och möt saga och historia

I många år har jag gått den vanliga promenaden, några kilometer genom skogen, ut till havet och hem igen. Det mesta utmed vägen är gammal känd historia, men så möter jag något nytt. Som härom dagen vid vägkanten.

Jag hade sett dem förut, ett par små skogstroll i en skreva. Nu var de flera, en hel skara små trädgårdsdvärgar och tomtar som trängt ihop sig och sökt skydd under vintern. Nu stod de där i vårsolen, dammiga och yrvakna.

En bra historia, en saga om man vill. Hur kom de hit till Tomtebo? Var de inbjudna eller gick de hit själva? Jag tror jag vet, men jag säger inget. Och lite längre fram utmed den smala grusvägen, några hus, i ett av dem, säger skrönan, målade Zorn, Carl Larsson och Albert Engström ekivoka bilder i taket på ett vindsrum.

Bilder dolda under gammal tapet kanske, vad kan de vara värda idag? Om de finns alltså.

Jag går vidare och passerar huset där Bosse Lindell ställt ut några fina träskulpturer som han gjort med motorsåg. Vägen slutar och blir skogsstig. Bruset från havet blandas med tallarnas sus, skogen har naturskydd, ett grovt gammalt träd har blivit fågelbostad i flera våningar för hackspettar och skrakar, stormfällda stammar ligger kvar, mossbelupna bon för insekter och maskar.

Det här är havsnära urskog som den sett ut sedan isen smälte bort för tiotusen år sen. Och så ser jag den första rostiga järndörren i en klippa. Det kommer flera, de ligger tätt, spåren och lämningarna efter militär närvaro på Skatudden, det strategiska området som var förbjuden mark för utlänningar under andra världskriget och hårt bevakat av vår militär under det kalla kriget.

Nu är Skatudden övergiven av militären. Bunkrar och kommandoplatser är stängda, luckorna är igensvetsade, ingångarna fyllda med betong. Men det går att ta sig in här och där och vi som hittar vet var de dolda luckorna finns.

Ett rostigt handtag under ett lager jord, en plåtlucka dold av stenar, och där under en lejdare ner till en gång som leder till ett rum, och så en annan mörk gång. Det finns en underjordisk värld vid våra kuster. Jag gjorde lumpen i kustartilleriet, jag har jobbat under jord, jag vet hur det ser ut där nere.

En barack från krigsåren finns kvar. Bredvid den låg ett dass och där skrev de inkallade grabbarna verser. Lumparhumor blandad med hemlängtan, fräcka skämt om befäl och disciplin, tjejen som botar och Hitler som hotar. Men dasset revs ner och jag hann inte rädda de bästa verserna.

Det är bra, det sätter igång fantasin

Jag fortsätter min vandring och går förbi huset där Andrea Andreen bodde, hon som var vän med Aleksandra Kollontaj, Sovjets ambassadör under kriget. Väninnorna träffades i huset på Skatudden medan spioner och agenter smög i buskarna.

Vad kvinnorna pratade om vet vi inte. Det är bra, det sätter igång fantasin. Som så mycket annat under min promenad.