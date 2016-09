Krönika: Jag tackar mina lärare som gav mig lust att läsa

Jag började i skolan för 72 år sen och har sen dess följt den svenska skolpolitikens berg- och dalbana. Och en sak vet jag: bra lärare betyder allt.

De flesta tycks vara överens om att resultaten i svenska skolor sjunker. Nyligen skrev finansministern i Dagens Nyheter, med stöd av MP och V, om regeringens satsningar på en bättre skola. ”Nyckeln till att lyckas med detta är lärarna”, betonade de.

Den erfarna läraren Eva Kroon-Bisenius skrev i NT i måndags om åtgärder för att höja kvaliteten i skolan: ”... studiero i klassrummet och respekt och stöd för lärarnas arbete.”

Läraren i centrum alltså, ingen övertro på datorer och inga lärarlösa lektioner, men en inspirerande lärare som har auktoritet och brinner för sitt ämne.

De lärare jag minns bäst från mina skolår är de som väckte min lust att läsa, ta reda på mera och gå vidare. Magister Berg lät klassen läsa dikter, i femman och sexan ,långa dikter ur ”Fänrik Stål” och ”Svenska Bilder”. Jag kan fortfarande några strofer utantill. Det som kändes långtråkigt först, blev ganska snart ny bekantskap med språklig rytm som följt mig sen dess. I realskolan och gymnasiet följde andra poesiälskande lärare upp med ny diktläsning och nya rytmer: Shakespeare, Homeros och ”Kalevala”.

En värld öppnade sig. Jag började så sakta skriva själv, det tog många år innan det blev hyfsat, men de där gamla rytmerna levde kvar. Och när jag efter mer än fyrtio prosaböcker gav ut en diktsamling ser jag ju var inspirationen kommer från. Tack magister Berg i folkskolan för ”Stenbocks kurir” och ”Herr Jans likfärd”, och psalmerna som jag fick av bara farten.

Änglarna har jag klarat mig utan, men de gamla textförfattarna kunde rimma på hjärta och smärta. Att nonsensrimmen i engelska limerickar också var värda eftertanke lärde mig fru Stoltz i realskolan lite senare. Och ett stort tack även till Allan Etzler i gymnasiet, som fick mig att inte bara läsa utan också uppleva ”Odyssén”.

Där nånstans kom också Harry Martinson in i mitt liv. Jag tror det var via Harrys förord till Erland Lagerlöfs översättning av ”Odyssén”, där Harry knyter an till segling till havs i det första gryningsljuset. Jag seglade de där åren, Harry var sjöman. Jag kände släktskap.

Allan Etzler var lektor i Lidingö Läroverk, han var filosofie doktor som lektorerna ofta var. De var lärda, de kunde sina ämnen.

GunnarAxberger och Nils Forsberg på folkskoleseminariet hör också till mina stora inspiratörer. Axberger knöt mig närmare skrivandet och Forsberg lärde mig se de litterära kvalitéerna i bibelns berättelser. Och sen kom universitetet och Hans Villius, som lärde mig källkritikens grundregler.

Några riktigt bra lärare har hjälpt mig på vägen. Det är väl så det ska vara, inte borde det vara svårt att bli överens om det.