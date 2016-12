Krönika: Godheten behöver alla vakthundar den kan få

Godhet, vad är det ? Och vad ska den vara bra för?

En krönika av författaren Ann Heberlein i tidskriften Fokus har rullat igång en debatt om godhet.

I krönikan berättar Heberlein om en kvinna som skänker pengar till en tiggare, något hon skildrar i termer av att kvinnan köper sig känslan av att vara god. Att det handlar om att köpa sig (min kursivering) en smula självgodhet, inte om att verkligen göra gott.

Det hon beskriver är godhet som ett egoistiskt projekt, där vi kan slå oss för bröstet och luta oss tillbaka i en mjukt värmande filt av självbelåtenhet.

Godhet som handelsvara.

På ett plan har hon rätt. Vi mår bra av att hjälpa andra (och därmed känna oss goda). Att känna samhörighet med andra och uppleva att vi behövs är djupt tillfredsställande.

Men vad är problemet med det?

Det är där jag inte förstår den debatt som seglat upp, där viljan till godhet ses som ett bekymmer. Där snällhet blir likställt med dumhet, en blåögd och flummig oförmåga att hantera verkligheten. Där de som kritiserar "godheten" ser sig som lite klokare och mer ansvarstagande. "Hör ni, vi måste faktiskt se realistiskt på det här."

Kalla mig gärna naiv. Det kan jag leva med. Men jag hävdar bestämt att viljan att göra gott är fullständigt grundläggande för våra liv tillsammans. Utan en strävan efter det goda skulle våra medmänskliga egenskaper suddas ut.

Den nyligen bortgångne författaren och forskaren Georg Klein avfärdade tanken att människan i grunden är god:

"Människan är kapabel till vilka illgärrningar som helst, särskilt under stressande omständigheter. Hon kan också vara hjälpsam och god. Denna plasticitet är av central betydelse för hela vårt väsen", skrev han i DN i januari 2015, till minne av att det var 70 år sedan Auschwitz befriades.

Georg Klein visste en hel del om både illgärningar och godhet.

En av poängerna med det han skriver är att vi inte kan ta godheten för given. Att vi måste sträva efter att vårda den och bevara den, precis som vi måste vårda och värna demokratin. Om och om igen.

Vi behöver godheten. Den där varma, ombonade känslan och viljan att ge, som är - eller borde vara - en central del av advents- och julfirandet. Känslan av att ta hand om varandra, pyssla om varandra och må bra tillsammans.

Lugn, jag hör redan invändningarna. Köphetsen. Stressandet. Drickandet. Ensamheten. Jo, allt det där finns också i december, men låt oss inte glömma värmen och gemenskapen.

För mig är julen en tid när godheten kan få näring, om vi ger den en chans. Det finns en stor glädje i att ge bort presenter till nära och kära, äta god mat och få lite mer tid att umgås.

Och lyssna på julmusik, för mig är den ett absolut måste för att skapa julstämning.

Vad som är bra julmusik kan förstås diskuteras, själv har jag några obligatoriska låtar på min lista. Anne Sofie von Otters version av "Koppången", för det varma vemodet, "Fairy tale of New York" med The Pogues och Kirsty MacColl, för den kärva vinterkänslan och "The little drummer boy" med Bing Crosby och David Bowie, för att den helt enkelt är underbar.

Och - naturligtvis - "O, helga natt".

Med Jussi i högtalarna blir det lite lättare att försöka vara snäll. För det är verkligen inte enkelt. Jag har ofta önskat att jag var en lite bättre människa, men att vi misslyckas är inget skäl att ge upp. Eller hur?

För många år sedan läste jag en nyårskrönika av Stig Claesson, "Slas". Där skrev han om mörka tider, att det vi behövde var tro och ett par stora skor. Så att vi kunde gå på vattnet.

Att han hört talas om en kvinna som försökt gå på vattnet och sjunkit var inget att fästa sig vid. Om jag minns rätt skrev "Slas" att en enda människas misslyckande inte hade någon betydelse. Att vi måste försöka om och om igen.

Just så.

Så ta hand om varandra. Och slå vakt om godheten, den behöver alla vakthundar den kan få.

Och God Jul.