Krönika: Är det något vi behöver är det hopp

Ljus och mörker.

Kunskap och okunnighet.

Motsatserna möts i stämplarna som formar ord i Reena Saina Kallats verk "Pause Persist", som ingår i utställningen "Make a Change" på konsthallen/museet.

Där utforskar elva konstnärer teman kring flykt och migration, identitet och minnen. Tillsammans skapar de en mångfacetterad bild av vår tids mest brännande frågor.

Vilka vi är, vilka vi blir och vad det är vi bär med oss.

Vi behöver våra minnen, vår förankring i en familj, ett språk, en trakt, en barndom, en gemenskap. Allt det där som många av oss tar för givet, men som inte alls är självklart.

Långt därifrån.

"Make a Change" är en utställning som bärs fram av en ton av dovt vemod. Av sorg och saknad. Av allt som gått förlorat.

Syriska Nisrine Boukhari skildrar smärtan över det som slagits sönder genom spegelskärvorna i "Scrying a glimpse om time". Ett verk som fångar just ett ögonblick av tid, en trasig flik, där skärvorna försetts med textrader som "we are the broken mosaic" och "and what if all will be destroyed".

Tänk om allt blir förstört.

Och ändå måste vi gå vidare.

Sedan terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm har mycket sagts och skrivits om rädsla. Om att vi inte får låta rädslan ta överhanden och styra oss. Om att vi måste stå kvar i blåsten och tro på att tillit, tolerans och öppenhet är starkare krafter än hat och hot.

Det är tankar och teman som speglas och fördjupas i många av verken i "Make a Change". Här finns rå förtivlan i videon där syriske Hrair Sarkissian slår sönder en skalenlig modell av det hus i Damaskus där han en gång bodde, men också sköra minnesbilder i kurdiske Serhed Waledkhanis drömlika filmsviter i "Migration".

Det är en utställning som låter frågorna om flykt, migration och identitet få en djupt personlig prägel, samtidigt som de blir allmängiltiga och slår an en gemensam, mänsklig ton.

Härom dagen läste jag en krönika av Margit Richter i SvD, där hon skriver att vi borde använda frasen "Jag vet inte" lite oftare och ta ett steg bort från tvärsäkert tyckande. Hon skriver att det "lättare än någonsin att förväxla fakta med kunskap. Fakta är gratis, men kunskap kostar."

Och det är just så det är. Vi behöver kunskap och vi behöver eftertanke, för att kunna smälta och sortera det som händer, både på hemmaplan och runt om i världen. Och för att inse hur komplexa de flesta frågor är. Att banka fyrkantiga åsikter i skallen på varandra kommer aldrig att leda framåt.

Där kan kultur i olika former ge oss insikter och bilder, som gör att vi kliver bort från tvärsäkerheten och låter tvivlet få utrymme, gärna i sällskap med ett stänk ödmjukhet.

Att banka fyrkantiga åsikter i skallen på varandra kommer aldrig att leda framåt

Och hopp. Är det något vi behöver i dessa tider är det hopp. En strimma ljus, som får glöda någonstans, även om det är långt borta. Det är när hopplösheten tar över som dörrar öppnas till förtvivlan, våld och hat.

Så låt oss hålla fast vid hoppet. Det speglas så tydligt i den dikt av Nobelpristagaren Ragindranath Tagore, som skrivits i salt av Reena Saini Kallat i verket "Saline Notations".

Dikten, som bär titeln "När sinnet är utan rädsla", kretsar kring vidsynthet, tolerans och en strävan efter frihet. Om att öppna våra sinnen och inte låta rädslan styra.

"Make a Change" väcker tankar och känslor kring migration och identitet, saknad och trygghet. Och om vikten av medmänsklighet. Aktuellt så det förslår, med andra ord.