Körkonsert med stjärnglans i Norrtälje kyrka

Mörk oktoberlördag. Blöta höstlöv och disigt regn i luften.

Då är det en lisa för själen att ta plats i Norrtälje kyrka och låta sig svepas in i den musikaliska stjärnglans som sprids av Roslagens vokalensemble och Visby vokalensemble i programmet Stars.

Det är värme och vemod, dovt allvar och glittrande glädje i vackra klanger.

Konserten rivstartar med den lekfulla polskan Dansa Kicki, för att sedan gå över i mjuka, känslofyllda Rörde mig. Det musikaliska utforskandet fortsätter sedan längs en väg kantad av folkmusik, moderna körverk och vemodig poesi.

Startades av Karin Eklundh

Roslagens vokalensemble startades av Karin Eklundh 2008. Efter några år flyttade hon till Gotland och Visby vokalensemble, medan Emma Anstey tog över som körledare i Norrtälje.

När Karin Eklundh nu är tillbaka i Norrtälje för en gemensam konsert blir det ett möte där de båda körerna inleder och avslutar tillsammans, men också har var sin avdelning.

Emma Anstey och Roslagens vokalensemble rör sig i ett höstlandskap där de fyller Stig Dagermans Höst och Karin Boyes Stjärnorna, med sina nakna träd och stjärnor som brinner, med varsam glöd. Poesi som följs av spröd skönhet och spel på glas i Stars innan det är dags för den lättsamma polskan Allt vad du vill.

Karin Eklundh rör sig över ett brett musikaliskt fält tillsammans med Visby vokalensemble. En gotländsk folkvisa föjs av allvarsamma moderna körverk av brittiske Karl Jenkins, som blandas upp av lekfulla Flight of the Bumble-Bee, där kören manar fram surrande humlor och svirrande sommarkänsla.

Varierade genrer

När de båda körerna möts är det också i varierade genrer, med allt från 1980-talshiten Caravan of love till en läckert klingande Echo. I Kristallen den fina sprider körerna ut sig i kyrkorummet och låter de spröda tonerna mötas i mjuka klanger, som lyfter upp mot taket och vilar kvar i luften.

Till sist landar konserten i en Come Together, där körerna trollar fram humoristiska ljudeffekter med sina röster.

Och visst är det som Emma Anstey säger. Att textraderna Come Together är ett budskap att ta med sig ut i höstkvällen efter ännu mer Caravan of Love.

Det är en passande slutpunkt på en konsert där de båda körerna visar upp musikalisk skicklighet och berör på djupet när de förmedlar reflektion, gemenskap och värme.

I april åker Roslagens vokalensemble till Visby där samma program ges tillsammans med Visby vokalensemble.

Men allra först väntar Mozarts Requiem i Rimbo kyrka den 12 november, under ledning av Heléne Cocozza. Där framträder Roslagens vokalensemble tillsammans med Rimbo kyrkokör, Wermlandskören, solister och musiker från Kungliga hovkapellet.

Stars

Roslagens vokalensemble, dirigent Emma Anstey

Visby vokalensemble, dirigent Karin Eklundh

Norrtälje kyrka lördag 28 oktober