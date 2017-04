Konstnären Jon Brunberg på konsthallen

Jon Brunberg är en av de elva konstnärer som medverkari den aktuella utställningen Make a Change på Norrtälje konsthall och Norrtälje museum.

Onsdag 5 april föreläser han på konsthallen under rubriken "Att gestalta en berättelse". De verk han visar på konsthallen kretsar kring frågor om flyktingskap och mötet med den andra. Verken tillkom 2014-2015 under förarbetet med ett större arbete om den flykt hans far, Ivar Brunberg, företog från Estland till Sverige under andra världskriget.

Föreläsningen inleds kl 19.