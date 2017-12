Kommunen satsar på konst – på väg att införa enprocentsmål för utsmyckning

Norrtälje kommun är på väg att införa ett enprocentsmål för offentlig utsmyckning. Det innebär att en procent av budgeten för offentliga byggprojekt avsätts för konstnärlig utsmyckning.

– Nu när staden växer så snabbt tycker vi att det är en bra och lämplig tidpunkt att införa det, säger kommunens kulturchef Per Ahlin.

Finns i många kommuner

Enprocentsregeln är långt ifrån ny. Den används av staten sedan 1937 och tillämpas i dag av två tredjedelar av landets kommuner.

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kommunen inför enprocentsregeln vid samtliga ny-, om - och tillbyggnader i offentlig miljö.

Det betyder att konstnärlig utsmyckning finns med från början när kommunen planerar nybyggen, men också när olika offentliga miljöer byggs om.

Att komma in tidigt i projekten är en viktig aspekt, enligt Per Ahlin.

– Det är viktigt att kopplas in så tidigt som möjligt, så att man även kan påverka förutsättningarna för utsmyckningen. Det är svårt om man kommer in sent, säger han.

Ett tidigare försök

Han lyfter också fram att enprocentsregeln ger en större förståelse för betydelsen av konstnärlig gestaltning och att konsten når ut till fler invånare i kommunen.

För tio år sedan drev konsthallens dåvarande chef Daniel Werkmäster frågan om att Norrtälje borde införa ett enprocentsmål.

Då var kommunledningen inte intresserad.

Nu skriver kultur- och fritidskontoret att frågan är förankrad i ledningen.

– Det gick inte igenom då, nu när kommunen växer så snabbt är det en bra och lämplig tidpunkt, säger Per Ahlin.

– Det viktiga är att det ska avsättas en summa till kvalitativ konstnärlig utsmyckning, fortsätter han.

Kommunalrådet Ulrika Falk (S) är positiv till att införa enprocentsregeln som en rekommendation.

– O ja, det är en viktigt fråga. Det skulle vara ett stort kliv framåt. Konst och kultur behöver ha en stark plats när vi bygger om och bygger nytt.

Precis som Per Ahlin hänvisar hon till Norrtäljes starka tillväxt.

– I en kommun som växer så mycket måste man titta på de mänskliga behoven. Det handlar om bostäder och infrastruktur, men också om rummen mellan husen, där konst och kulturella uttryck behöver få plats.

Kompetensen finns

Om kommunen inför enprocentsregeln behövs också rutiner kring hur man ska arbeta med den offentliga utsmyckningen.

Kompetensen finns, enligt Per Ahlin.

- Konsthallen har den kompetens det handlar om. Med enprocentsregeln får man ett mandat att trycka på och komma in tidigt.

Han tar det pågående arbetet med utsmyckning i hamnen som ett gott exempel (se separat artikel).

– Där har man förstått vikten av konstnärlig utsmyckning. Det kommer att bli ett riktigt konstkvarter.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har ställt sig bakom förslaget om enprocentsmål. Torsdag 7 december tas det upp i nämnden, för att sedan skickas vidare till kommunstyrelsen.