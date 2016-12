Julmusik, opera och pop i en salig blandning

Ensemblen har lagt sig vinn om att blanda upp programmet med nyårssånger, som Auld lang syne och What are you doing new year’s eve. Men även Helga natt, Ave Maria och Pie Jesu framförs vid konserten som ges i Norrtäljekyrka fredagen den 30 december.

– Det blir låtar som folk känner till men som man kanske inte så ofta får höra live med operasångare, säger Stephanie Lippert.

Publiken kommer även att få höra mer moderna tongångar från popmusikens värld, berättar Stephanie Lippert.

– Vi kommer att framföra I´ll be home for Christmas, Baby, it’s cold outside och When you wish upon a star, säger Stephanie Lippert för att nämna några exempel.

Kommer hem till jul

Stephanie Lippert är uppvuxen i Norrtälje men numera bor hon i Oslo, tillsammans med maken Hallvar Djupvik, som också är hennes kollega. Under konserten ska Hallvar Djupvik, som är både tenor och gitarrist, ackompanjera – tillsammans med Melker Stendahl på piano och orgel.

– Vi kommer att spela mycket på att det ska vara mysigt, en finstämd konsert, och att man kan få vara kvar i den här världen av julstämning ett litet tag till, säger Stephanie Lippert.

Så ofta hon kan återvänder hon till sin forna hemstad för att uppträda.

– Det ska bli väldigt roligt att få komma hem och göra den här konserten, säger Stephanie Lippert.

Glada änkan

Samtidigt bjuds också på rena operainslag, som Lippen Schweigen ur operetten Glada änkan – ett stycke som nog betydligt fler känner igen på melodin än när de hör titeln, tror Stephanie Lippert.

Tanken är att det blandade programmet också ska avspegla sigi publiken, och att det ska locka folk i alla åldrar.

– Det är något som vi har tänkt mycket på när vi har valt musiken. Vi vill att både unga och äldre ska komma på konserten, att det ska vara ett tillfälle att träffas. Kanske farmor tar med sig sina barnbarn ... på nyårsafton festar ju ungdomarna ofta på eget håll, men den här dagen är perfekt om man vill göra något tillsammans, säger Stephanie Lippert.

Mellandagskonsert

Konserten Strålande tider! – en jul- och nyårskonsert ges lördagen den 30 december klockan 18.30-19.30 i Norrtälje kyrka. Medverkar gör operasångarna Stephanie Lippert och Hallvar Djupvik samt pianisten Melker Stendahl.