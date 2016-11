Julkonsert med gott om humor

Julkonserten Det låter mot jul ges i Roslagsskolans aula, och dirigeras av Per-Olof Ukkonen. Den som känner Per-Olof Ukkonen, som är bördig från Rimbo men som numera arbetar och bor i Stockholm, kan intyga att han är en stor personlighet med glimten i ögat.

– Han är en rolig dirigent som också är mycket underhållande som konferencier, han är nästan lite halvgalen skulle man kunna säga, säger Bengt Hilding.

Julklassiker på annorlunda vis

Det blir många julklassiker, som sig bör, men de kommer att arrangeras på ett lite annorlunda vis och på ett sätt som man kanske inte är van vid som publik, berättar Bengt Hilding.

– En sockerbagare gör vi till exempel med lite inslag av Dixieland och spansk tango. Det blir en annorlunda julkonsert, inte så traditionell, och med roligt mellansnack.

Det är första gången som Norrtälje musikkår samarbetar med Roslagens vokalensemble, ett efterlängtat sådant, intygas från båda håll.

– Vi är jättepeppade att få sjunga tillsammans med hela musikkåren, säger Emma Anstey, som leder Roslagens vokalensemble.

– Det är alltid roligt att spela ihop med körer, och särskilt roligt att nu få samarbeta med en så bra och seriös kör som Roslagens vokalensemble. Förutom de nummer vi kommer att spela ihop, kommer vi också att göra ett par nummer var för sig, säger Bengt Hilding.

Sjunger Bohemian rhapsody

Bohemian rhapsody, Down in the river to pray och Vals i tango är några av de låtar som står på programmet, berättar Emma Anstey.

Dessutom medverkar Norrtäljebon Ellinor Videfors som solist. Hon kommer tillsammans med körerna bland annat att framföra låten Slå dig fri från den populära Disneyfilmen Frost.

– Hon har en helt fantastisk röst och vi är glada att vi fick henne att medverka, säger Bengt Hilding.

Fakta: Det låter mot jul

Konserten söndagen den 4 december äger rum i Roslagsskolans aula, klockan 16.00.

Medverkar gör Norrtälje musikkår, Roslagens vokalensemble och Ellinor Videfors som solist.

Dirigerar gör Per-Olof Ukkonen som till vardags arbetar som arrangör och kompositör vid Länsmusiken i Stockholm.