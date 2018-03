Jesus Christ Superstar i Lohärads kyrka: Kören gör storsatsning i påsk

Lohärads kyrkokör fortsätter satsa på konserter i påsk.

I år har turen kommit till Jesus Christ Superstar, som framförs på långfredagen.

De senaste åren har Lohärads kyrkokör gjort satsningar på konserter i påsk.

Först ut var Faurés Requiem, som följdes av en konsert med koraler ur Fredrik Sixtens Markuspassion och John Rutters Requiem.

Konserter som lockat stor publik till kyrkan.

– Det har varit jättemycket folk, kyrkan har varit fullsatt, säger körmedlemmen Hans Augustinsson.

Nu har turen kommit till Jesus Christ Superstar, som framförs på långfredagen i en konsertversion.

– Vi har fått in en del yngre medlemmar, som tidigare var med i ungdomskören. Förslaget kom från dem, berättar Hans Augustinsson.

Körledaren Eva Zethelius nappade och nu framför kören musik ur den välkända musikalen tillsammans med musikerna Anders Bromander, piano och Per Valter Johansson, bas.

– Det finns en hel del solopartier, som görs av medlemmar i kören. Det känns väldigt roligt att körens medlemmar får sjunga solo, säger Hans Augustinsson.

Jesus Christ Superstar skrevs av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice och släpptes ursprungligen som ett konceptalbum. Den första scenversionen gjordes 1971, sedan dess har den framförts i mängder av uppsättningar och även filmatiserats.

Många av melodierna är minst sagt välkända, som Superstar och I don´t know how to love him.

Hur är det att sjunga den här musiken?

– Det är mycket flashbacks, man känner ju igen melodierna. Det här är låtar som kommer att bli klassiker, säger Hans Augustinsson.

Handlingen i Jesus Christ Superstar följer Jesus från intåget i Jerusalem fram till korsfästelsen.

– Det här är ett annorlunda sätt att presentera långfredagens budskap. Det känns bra att använda musik för att framföra budskapet och att släppa fram olika genrer inom musiken, vi gillar ju olika typer av musik, säger Hans Augustinsson.

Som körsångare får han använda en annan sångteknik än när klassiska verk står på programmet.

– Ja, det är en helt annan teknik, Eva får påminna oss om det ibland. Bitvis är rytmerna svårare än i klassisk musik och kräver mer jobb. Ibland är musiken nästan lite åt vishållet, då kan man inte sjunga med stora operarösten.

Hans Augustinsson har svårt att nämna en favorit bland musikalens melodier. Men om han måste välja blir det I don´t know how to love him.

– Där finns det både ett fint soloparti och en bra kördel.

Konserten inleds kl 18 på långfredagen.