James Webb låter drömmar komma till liv i Norrtälje: "Jag vill att publiken skapar sina egna berättelser"

I ett av fönstren på våning tre i Norrtälje konsthall står en ensam lampa och blinkar. Förbipasserande tänker förmodligen att det bara är ett trasigt ting som snart ska slängas, men faktum är att lampan sänder ut ett budskap i form av morsesignaler.

Under namnet Untitled är den ett av konstverken i James Webbs utställning The dreamer in me meets the dreamer in you.

– Jag ville inte ge den ett namn för ibland kan det styra hur betraktaren tolkar verket, säger den sydafrikanske konstnären James Webb medan vi lämnar det växlande ljuset bakom oss och fortsätter genom utställningen.

Det märks att det är viktigt för honom att skapa konst som gör det möjligt för publiken att själv tolka och hitta en betydelse. Vilket James Webb lyfter fram som en motsats till det han tidigare har studerat, nämligen PR.

– Reklam säger åt dig vad du ska tänka. Jag vill att publiken ska skapa sina egna berättelser, förklarar han.

Förutom PR har konstnären utbildat sig inom både teater och religionsvetenskap, ämnen som enligt honom själv har påverkat hans skapande. Genom religionen har James Webb funderat kring människans relation till sig själv, andra, universum och materia. Medan teatern har gett honom verktyg för att bygga upp scenarier.

– Jag kan skapa en scen och en berättelse, men det är fantasin och de tidigare erfarenheterna som gör att vi kan vara aktiva betraktare. Det är det vackra, säger James Webb.

Med utställningen The dreamer in me meets the dreamer in you är det just fantasi och drömmar som han vill låta flöda fritt genom Norrtälje. James Webbs installationer öppnar upp för betraktarna att se staden på ett sätt de tidigare kanske inte har gjort. Nästan som om det vore en saga.

Det blir särskilt tydligt på konsthallens tak där James Webb har installerat en audio-guide som funderar kring vad som pågår nere på gatorna. Precis som han själv gjorde under ett av sina första besök på konsthallen.

– Det var en stad jag inte kände och taket är helt fantastiskt med sin utsikt. Det fick mig att undra vad som skulle kunna hända i husen. Vad känner ån där den flyter fram eller hur känner sig träden, säger James Webb.

Ur de frågorna växte sedan de minimalistiska konstverken fram.

– Jag gör konst som kanske är lite som poesi. Som en haiku, säger James Webb.

Samtidigt som utställningen öppnar dörrarna till en drömvärld så är verken också förankrade i verkligheten. Som videoinstallationen Three dreams of the sinking world som förflyttar besökaren från Norrtälje konsthall till det övergivna hotellet Carlton Hotel i Johannesburg. Den visar upp ett större perspektiv och en del av ett lands historia, men håller även kvar vid den subjektiva känslan och får en att dyka djupare i sig själv.

Utställningen blir James Webbs första soloutställning i Sverige och majoriteten av verken visas för första gången. De två verk som han tidigare har visat upp menar han ändå inte blir de samma eftersom de nu befinner sig i en ny stad.

– Varje plats bidrar till att det blir en ny utställning och ett nytt verk, förklarar han.

På lördag den 24 mars kl 12 - 16 är det vernissage för The dreamer in me meets the dreamer in you. Utställningen pågår sedan till den 13 maj.