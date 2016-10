Hep Stars bjuder på nostalgitripp i Norrtälje

Cadillac, Farmer John, Wedding, Sunny girl, I natt jag drömde och Baldheaded woman är några av hitlåtarna som publiken får höra.

– Det blir bland annat ett medley på tio, tolv låtar från samma år, 1965. Och så blir det Elvis Presley också, mina egna favvisar, berättar Svenne Hedlund.

Det är över 50 år sedan Hep Stars bildades och under årenslopp har originalmedlemmar – bland dem Benny Andersson – droppat av och ersatts, men Svenne Hedlund är ”still going strong”.

– Det är jättekul fortfarande. Varje dag vaknar jag glad över att jag har rösten i behåll, säger Svenne Hedlund.

Folk svimmade och skrek

Men skulle han mot förmodan vakna upp med halsont, då går solen i moln.

– Jag har drabbats av benbrott och en massa annat, men är jag hes en dag då blir jag riktigt låg. Det är det värsta som finns, säger Svenne Hedlund.

På 60-talet firade Hep Stars stora framgångar och som enda band låg de etta, tvåa och fyra under en och samma period på Tio i topp, med låtarna Farmer John, Cadillac och A tribute to Buddy Holly. På tredje plats låg Beatles med låten Ticket to ride. Och precis som under en Beatles-konsert skreks det hysteriskt i publiken när Hep Stars spelade, folk svimmade och det kunde vara svårt att överhuvudtaget höra vad bandet spelade.

Ett halvt sekel av upplevelser innebär förstås också att Svenne Hedlund har en skattkista full med anekdoter från tiden med bandet.

– I mellansnacket kommer jag att berätta en hel del om olika händelser runt Hep Stars och tiden då det begav sig. Det blir en riktig nostalgitripp, säger Svenne Hedlund.

Låtarna går i arv

Det kommer också att visas bilder och filmer som aldrig tidigare har visats i Sverige. Säkerligen kommer publiken att bestå av en hel del seniorer, som vill höra låtarna för att återuppleva sin ungdomstid.

– Men även de yngre som finns i publiken hänger med i låtarna. Det är antagligen barn och barnbarn till de inbitna fansen, och som följer med till konserterna. Låtarna har gått i arv, säger Svenne Hedlund.

Fakta: Hep Stars till Norrtälje

Spelningens längd är omkring 2 timmar och 40 minuter, inklusive paus. Spelningen börjar klockan 19.30.

Medverkande: Svenne Hedlund, sång, Bengan Arenblad, keyboards och sång, Totte Päivärinta, trummor, Todde Stoor, gitarr och sång, Joffe Enbom, bas och sång.

Hep Stars bildades 1963 av basisten Lennart Hegland och trummisen Christer Petterson. Därefter tillkom organisten Hans Östlund och Janne Frisk på gitarr och sång. 1964 blev Svenne Hedlund en del av bandet, då han lämnade Clifftones för Hep Stars. Bandet upplöstes 1969, men återuppstod 1980.