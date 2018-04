Harry Schein var folkhemmets påfågel – nu kommer boken om hans liv

Harry Schein brukade spela tennis med Olof Palme.

Den uppgiften tenderar att återges med fascination när Harry Scheins namn nämns i dag, många decennier senare när både Palmes och Scheins namn fått ett nostalgiskt skimmer som de inte hade när det begav sig.

I podcasten ”Lilla drevet” föreslog komikern Ola Söderholm att SVT i stället för brasvideo vid jul borde erbjuda den nostalgitörstande publiken en oändligt lång video av Olof Palmes och Harry Scheins tennismatcher.

Den före detta statsministern var en av Harry Scheins bästa vänner, och nämns flitigt i Per Vesterlunds nya biografi ”Schein”, men det finns även andra anledningar att associera till Palme under läsningen. Som att ”Schein” framstår som en tvillingbok till Henrik Berggrens hyllade Palme-biografi ”Underbara dagar framför oss” (2010); Per Vesterlund kan spela på samma tennisplan utan att skämmas.

Båda böckerna skildrar en enda människas liv, men de är samtidigt tidsspeglar som genom detta enda liv tecknar en bild av en hel tidsanda.

Läs mer: Recension av dokumentärfilmen "Citizen Schein"

Båda tenniskombattanterna var särlingar i folkhemmet. Palme som överklassynglingen som gick över till motståndarsidan, Harry Schein som miljonärsdandyn med filmstjärnefru som ändå blev socialdemokratin trogen.

Harry Schein var en anomali i den socialdemokratiska makteliten. Som Per Vesterlund skriver i ”Schein” utifrån ett fotografi från Gärdesfesten: "Harry Schein passar inte in, ändå är han där. Det finns tusentals bilder på Harry Schein, tagna i olika sammanhang och vid olika tidpunkter under de nära sex decennier då han var en offentlig person. Många med samma information som bilden vi har framför oss. Schein passar inte in, ändå är han ständigt där."

Harry Schein kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, vilket bara är en av anledningarna till att han i dag är högaktuell när debatten förs om hur de ensamkommande flyktingbarnen ska hitta en plats i samhället.

Året var 1939 när han fick fly kontinentens judeutrotning och uppfinna sig själv på nytt. Den judiska flyktingpojken blev ingenjör, expert på vattenreningsteknik, kulturskribent och en glittrande skugga till den socialdemokratiska makteliten.

Tidigt lyckades han ta över vattenreningsföretaget som han arbetade för och därefter sälja det vidare. Ekonomiskt oberoende kunde han ägna sig åt sina andra stora intressen: filmen, kulturpolitiken, det intellektuella livet och sig själv. Han blev snart ett återkommande inslag i tidningarnas mingelrapportering, och intresset minskade inte direkt av att han senare blev herr Ingrid Thulin, make till en av landets mest kända skådespelerskor.

I dag bottnar intresset för Harry Schein dels i folkhemsnostalgin, dels i en ”Mad men”-fascination för 1960-talets eleganta silhuett. Harry Schein är en folkhemmets Don Draper, en modernitetens galjonsfigur.

– Att Schein har blivit en symbol för folkhemmet är fascinerande, för han är egentligen väldigt atypisk för folkhemmet, medan Ingvar Carlsson som var en av hans bästa vänner verkligen är en gestalt med förankring i folkhemmet med rötter i arbetarklassens Borås och en naturlig arvtagare till Erlander. Ingvar Carlsson var en mer folklig gestalt, medan Harry Schein var allt annat än folklig, säger Per Vesterlund.

Det är en lysande tidsskildring som Per Vesterlund har skrivit, full av insikter om inte bara Harry Scheins liv utan också om den offentlighet som han verkade i och det meritokratiska samhälle som en person som han kunde blomstra i.

– Schein verkade verkligen under en socialdemokratisk hegemoni där han var en maktfaktor.

TV: Se Harry Schein debattera pilsnerfilm i tv.

Även om analysen av samhället i ett bredare perspektiv under dessa år genomsyrar boken, är det framför allt inom film- och mediepolitiken – som är Per Vesterlunds specialområden – som analysen är som skarpast. Han har ägnat sig åt Harry Schein i tio år och det finns flera exempel på riktiga djupgräv i huvudpersonens liv, som i underhållande anekdoter om hur den rättshaveristiskt lagda Schein tar strid om trafikförseelser och flyger in vittnen från Sydamerika.

Läs mer: Pär Fagerström om Harry Schein

Under sin tid som offentlig person innehade Harry Schein en rad tunga poster, där hans tid som ledare för sin egen skapelse Svenska Filminstitutet är mest känd, men han var senare även ordförande för Sveriges Radio och vd för Investeringensbanken. Per Vesterlund intresserar sig också för Harry Scheins roll som skribent, såväl de tidiga åren som filmkritiker i BLM som de sena årens roll som opinionsbildare, bland annat som kolumnist på DN:s ledarsida.

En av anledningarna till att det är svårt att få en klar bild av Harry Schein är att han var så mångfacetterad, en annan att han blev föremål för så många mer eller mindre korrekta spekulationer.

– Det är intressant att se vilken projektionsyta han var för olika föreställningar om konspirationer, elegans, snobbism … Han var länge en person som det i många kretsar fanns en stark fientlighet mot i Sverige.

Man kan bara föreställa sig vad Harry Schein hade ansett om en socialdemokrati som skänkt bort kulturministerposten till Miljöpartiet …

I dag har Harry Schein grävts fram ur garderoben som ett slags folkhemmets Cutty Sark-drickande maskot – en dröm om en elegantare tid – men i sin samtid var han i många läger avskydd. Han utmärkte sig i ett konformt samhälle. Var en påfågel i en omgivning av grå pappajackor.

– Det fanns en stark antisemitism i kritiken mot Harry Schein, särskilt i den som kom under bordet. Han fick många brev av antisemitisk karaktär och han blev ett slags symbol för en misstänkt judisk konspiration.

Nog hade hans skarpa tunga och oförmåga att hålla en låg profil en del att göra med att han fick agera måltavla, men man kan inte blunda för att det också fanns en stor dos av främlingsfientlighet i påhoppen som riktades mot honom.

Från högern var Harry Schein illa sedd som en socialdemokratisk maktspelare, av vänstern sågs han, ju närmare det röda 1970-talet kom, som en elitistisk högerman. Sliten mellan båda läger på den politiska skalan fick han allt mer krampaktigt försvara sin position som ordförande för Svenska Filminstitutet.

– Ett krig uppstod mellan Schein och filmvänstern och han fick många fiender i de kretsarna.

Till slut sparkades han ut från Svenska Filminstitutet, kolossen som han själv skapat. Per Vesterlund säger att det är svårt att säga om den svenska filmens storhetstid hade kunnat inträffa även utan Schein, men att det i dag onekligen är så att svensk filmhistoria inte kan skrivas utan att Harry Schein får ett eget kapitel.

Harry Schein bekymrade sig aldrig om det möjligas naturlagar.

Filmpolitiken var hans hjärtebarn, men han skrev om och debatterade även mycket kring kultur- och mediepolitik i stort; bland annat visar Per Vesterlund att Harry Schein i skymundan (vilken ovanlig roll bakom draperiet för honom!) var central när Stockholms Stadsteater skapades. Han var en spindel i nätet i den socialdemokratiska ledningens kontakter med den svenska intellektuella eliten.

– Arbetarrörelsens kulturpolitik hade nog kunnat leva och frodas utan Harry Schein, men han gav den bränsle. Dels genom att vara en röst i debatten, dels genom att han förde upp kulturfrågorna på dagordningen.

Man kan bara föreställa sig vad Harry Schein hade ansett om en socialdemokrati som skänkt bort kulturministerposten till Miljöpartiet …

Tidigt 1980-tal nämndes han som en möjlig kulturminister, men det blev aldrig någonting av med det. Hans offentliga persona var inte förenlig med en ministerpost. Frågan är om han hade kunnat nå ännu högre inom den politiska hierarkin om han hade förmått att hålla en lägre profil?

- Hade han varit annorlunda så hade han kanske inte heller haft samma starka drivkraft, så det är svårt att tänka bort den stora och viktiga delen av Harry Schein. Hade han varit klokare och hållit sig undan mer hade han kanske fått en annan roll inom Socialdemokraterna, men det går inte att säga i efterhand.

Är det i dag möjligt att göra samma remarkabla livsresa som Harry Schein gjorde?

– I dag har vi en helt annan offentlighet. Det går att undvika Harry Schein på ett helt annat sätt när det inte bara finns två tv-kanaler. Som kändis skulle han inte ha fått samma status i dag och jag tror inte heller i det offentliga livet bakom kulisserna – han skulle nog ha passat dåligt som en kontroversiell person i en tid när affärer inte blir glömda lika snabbt.

Så är det nog. Men om någon hade knuffat fram den judiska pojken som kom till Sverige 1939 och frågat om det skulle vara möjligt för honom att bli mångmiljonär, en celebritet på allas läppar, en grå eminens i politikens absoluta toppskikt och make till en av tidens mest firade filmstjärnor, hade nog ingen sett en sådan karriär som möjlig ens då.

Harry Schein bekymrade sig aldrig om det möjligas naturlagar.