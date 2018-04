Här är konstverket som ska pryda Sjötullstorget: En sju meter hög snäcka i solen

Vinnaren är utsedd. Det blir konstnärsduon Bigert & Bergströms skulptur Solsnäckan som utsmyckar nya Sjötullstorget.

– Jag tror att Norrtäljeborna kommer att tycka om den, säger konsthallens intendent Helen Hedensjö.

Tre konstnärer gick till final i tävlingen om att utsmycka nya Sjötullstorget: Duon Bigert & Bergström, Tilda Lovell och Monika Gora.

På måndagen presenterades vinnaren: Bigert & Bergströms sju meter höga Solsnäckan i bronsfärgad metall. Ett blickfång som det också går att kliva in i.

– Alla tre var starka förslag, men vi i juryn enades fort om Solsnäckan, säger Helen Hedensjö.

Konstnärerna Mats Bigert och Lars Bergström har samarbetat sedan 1980-talet. De arbetar ofta storskaligt, med teman som kretsar kring miljö, klimat och människans påverkan.

Det vinnande bidraget Solsnäckan utgår från den lilla tusensnäckan, som är vanligt förekommande i Östersjön och har en viktig roll i det ekologiska systemet. I skulpturen har de förstorat upp snäckan tusen gånger, så att den blir ett sju meter högt blickfång på nya Sjötullstorget.

– Vi har alltid velat göra en snäcka, när vi gjorde research hittade vi tusensnäckan i Östersjön. Och skalförskjutningar är inget ovanligt grepp, här fick det en extra twist, när tusensnäckan förstoras tusen gånger, säger Mats Bigert.

Solen är ett annat tema i Solsnäckan. Den kommer att fungera som ett solur, med skuggorna som rör sig över det öppna torget och den kommer också att ha en så kallad heliostat i toppen, en spegel som fångar upp solljuset och skickar ner det i snäckans inre.

Mats Bigert vill att skulpturen ska väcka nyfikenhet.

– Jag hoppas att den kan bli en magnet man dras till och dras vidare till en större debatt som handlar om klimat och miljö, säger Mats Bigert.

– Det är intressant om man kan använda konst som någon sorts filosofiska redskap, så att det blir både pedagogiskt och poetiskt, fortsätter han.

I sin motivering skriver juryn att Solsnäckan är "ett konstverk som samspelar med platsen, relaterar till naturen och stimulerar våra sinnen."

Vad var det ni fastnade för?

– Storleken, att den fungerar på platsen. Sjötullstorget är en stor, flack yta, där det här verket blir bäst. Och att det har flera dimensioner och sätter människan i fokus, säger Helen Hedensjö.

Tävlingen om att utsmycka Sjötullstorget utlystes av kommunen i höstas. Sammanlagt kom 89 förslag in, där tre valdes ut till finalen.

En aspekt var att det nya konstverket skulle bli ett synligt landmärke, en mötesplats och en port till nya hamnområdet.

Det är ett kriterium som Solsnäckan uppfyller.

– Den kommer att bli ett blickfång i Norrtälje, säger Helen Hedensjö.

Hon tror att Norrtäljeborna kommer att uppskatta det nya konstverket, som beräknas vara på plats om ungefär ett år.

– Jag tror att många kommer att tycka om det lekfulla, att det har så många dimensioner. Många kommer att känna igen sig.

Fakta: Solsnäckan

Av: Bigert & Bergström

Höjd: 7.25 meter

Material: Stålplåt med kopparfärgad spegelyta

Spegel: På toppen placeras en så kallad heliostat, som skickar ner solljus i skulpturens inre

Öppen: Solsnäckan är öppen. Inuti går det att lyssna på ljud från hav och vind.

Kostnad: 1,5 miljoner.

Tidsplan: Skulpturen beräknas vara på plats nästa vår.

Juryns motivering:

"En sju meter hög skulptur i form av en snäcka, tusen gånger uppförstorad av den vanligt förekommande tusensnäckan i Östersjön. Ett konstverk som samspelar med platsen, relaterar till naturen och stimulerar våra sinnen. Konstverket är föränderligt utifrån tid på dygnet, väder , speglingar, ljud och hur människorna rör sig i och utanför snäckan.

Konstverket blir ett identitetsskapande epicentrum.Med dess många olika dimensioner i innehåll och gestaltning bidrar Solsnäckan till att göra Sjötullstorget till en attraktiv och spännande plats för människor att mötas, och skapar nyfikenhet för all åldrar. Skulpturen ger en stark och visuell upplevelse som även är lekfull, interaktiv och i stor grad binder människan samman med naturen."

Bigert & Bergström:

Mats Bigert och Lars Bergström träffades på Konstakademin 1986 och har sedan dess skapat en mängd konstprojekt tillsammans, med teman kring människan, klimatet och miljön.

Under vintern har Artipelag visat utställningen Eye of the Storm. Just nu är de aktuella med utställningen The Weather War, som visas på Skissernas museum i Lund.

