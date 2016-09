Gamla orangeriet i Skebobruk får nytt liv som kulturscen: "Vi har fått göra om allt"

Förra året åkte författaren Ann-Marie Tung Hermelin och hennes man, arkitekten Peter Hermelin, till Skebobruk för att titta på orangeriet, som var till salu.

Det blev kärlek vid första ögonkastet.

– Så fort vi kom hit kände vi "this is it", säger Ann-Marie Tung Hermelin.

Då hade paret letat i flera år efter ett hus på landet, som kunde bli både bostad och en plats för kulturevenemang.

– Vi ville bo på landet, men det var inte så lockande att sitta ensam på en åker någonstans. Vi ville ha ett sammanhang, det hittade vi här med samhället och kulturföreningen, säger Ann-Marie Tung Hermelin.

Redan från början var tanken att den stora salen i orangeriet ska vara en scen för kulturevenemang. Kammarmusikfestivalen Sommarnattens toner har haft sina konserter där tidigare och det var naturligt för de nya ägarna att festivalen skulle fortsätta även i år.

– Det var självklart för oss att fortsätta. Och det blev väldigt bra, säger Ann-Marie Tung Hermelin.

Orangeriet är byggt på 1820-talet och var från början ett klassiskt orangeri, som användes både till odling och förvaring av växter.

– Under glansdagarna fanns ett palmhus i mitten, berättar Ann-Marie Tung Hermelin och visar en bild från den tiden.

Vi har fått göra om allt, i stort sett har vi byggt ett nytt hus inuti det gamla.

Under en period fanns planer på upprustning, men på senare år har byggnaden stått tom och öde, förutom konserterna på sommaren. När de nya ägarna tog över var byggnaden i dåligt skick, med trasiga och igenspikade fönster, men nu är renoveringen i full gång.

– Vi har fått göra om allt, i stort sett har vi byggt ett nytt hus inuti det gamla, säger Ann-Marie Tung Hermelin.

Nya fönster och dörrar har kommit på plats och två kuber har byggts i den stora salen. Den ena ska hysa toalett och dusch, den andra blir teknikrum.

Tidigare fanns små lägenheter på baksidan av byggnaden. Nu är den vänstra delen på väg att förvandlas till bostad för de nya ägarna. Ann-Marie Tung Hermelin räknar med att de kan flytta in någon gång före jul.

– Det känns helt fantastiskt, helt rätt att flytta hit.

På lördag den 1 oktober smyginviger de den nya scenen med Molièreensemblen som spelar "Den inbillade sjuke".

– Vi hade hoppats att huset skulle vara klart tills dess, men det få gå ändå, säger Ann-Marie Tung Hermelin.

Det här kan bli en plats där man kan mötas och ha seminarier kring konst och litteratur.

Hon är verksam både som författare, översättare och skrivlärare. Målet är att orangeriet ska bli en plats för olika typer av kulturevenemang.

– Jag är intresserad av teater, musik, litteratur och konstnärlig forskning. Det här kan bli en plats där man kan mötas och ha seminarier kring konst och litteratur. Jag tänker mig också kammarmusik, teaterföreställningar och litterära salonger.

– Och samarbetet med Sommarnattens toner ska naturligtvis fortsätta, det blir bara bättre och bättre.

På sikt hoppas hon att de också ska kunna renovera den högra delen av de gamla längorna.

– Där skulle vi kunna ha en gästlägenhet för författare och forskare, och ett bibliotek. Det är drömmen.

Fakta

Ann-Marie Tung Hermelin är född i Stockholm och har varit enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

I december 2012 gjorde hon skönlitterär debut med romanen "Inunder". Hon är numera verksam som författare, översättare och skrivlärare.

Teaterföreställningen "Den inbillade sjuke" med Molièreensemblen spelas på lördag den 1 oktober kl 16 i orangeriet.

