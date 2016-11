Frostensons pris en vinst för poesin

– Jag känner mig väldigt nöjd och glad, säger Frostenson, som hyllas av bland andra litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström.

Nordiska rådets litteraturjury föredrog Katarina Frostenson framför de övriga 13 nominerade författarna.

– Det är ett stort pris till poesin och det tycker jag är riktigt fint. Det är också förstås ett pris till min diktning och det gläder mig, sade Frostenson i sitt tacktal.

Efteråt berättar hon att det kändes pirrigt när hennes namn lästes upp.

– Jag har varit nominerad ett par gånger tidigare, så det är roligt när det blir ett pris till slut, säger Katarina Frostenson till TT.

– Det är ju naturligtvis en hel del pengar, så det är ett tungt pris på det sättet. Det är en uppmärksamhet som är stark och den kommer inte bara från det egna språkområdet. Att juryledamöter från andra nordiska länder uppskattar min text är fint.

Vad Katarina Frostenson ska göra med prissumman har hon inte hunnit tänka på.

– Men för en författare innebär det alltid skrivtid och skrivro att få pengar. Så jag ska skriva, får jag väl svara.

Hyllas av Witt-Brattström

Inför utdelningen av Nordiska rådets litteraturpris sade Ebba Witt-Brattström, författare och professor i nordisk litteratur, att hon hoppades att Katarina Frostenson skulle tilldelas priset.

– Det är en fantastisk diktsamling och hon är en stor poet som har blivit allt mer läsvärd för en bredare publik, säger Witt-Brattström.

Efter prisutdelningen är Ebba Witt-Brattström riktigt glad över att Frostenson hedrats.

– Det är henne väldigt väl unt, säger hon.

"Stort författarskap"

Poesiförläggaren Jonas Ellerström gläds också åt Frostensons pris.

– Det är ju alldeles utmärkt. Vi talar om ett av den samtida poesins erkänt stora författarskap, säger han.

Att det är en diktsamling som tilldelas priset välkomnar han också.

– Det är en genre som naturligtvis aldrig kan bli lika kommersiellt framgångsrik som berättande prosa, men som för mig är en oerhört viktigt och värdefull litterär genre.

Norsk film prisad

Prisutdelningen var också en glädjestund för norsk film i allmänhet och regissören Joachim Trier i synnerhet. Trier, nominerad för tredje gången, fick ta emot Nordiska rådets filmpris tillsammans med manusförfattaren Eskil Vogt och producenten Thomas Robsahm för "Louder than bombs". Det är första gången en norsk produktion tilldelas priset.

Kvällens pristagare får alla en prissumma på motsvarande 465 000 kronor.

FAKTA: ALLA PRISTAGARE

Nordiska rådets litteraturpris: Katarina Frostenson, Sverige: "Sånger och formler"

Nordiska rådets filmpris: Joachim Trier, Eskil Vogt och Thomas Robsahm, Norge: "Louder than bombs"

Nordiska rådets musikpris: Hans Abrahamsen, Danmark: "Let me tell you"

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris: Arnar Már Arngrímsson, Island: "Sölvasaga unglings"

Nordiska rådets miljöpris: Appen "Too good to go", Danmark.