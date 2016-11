Fotobok: 114 personer som kämpar för en bättre värld

Efter att ha sagt nej till tusentals intervjuförfrågningar tackade fredspristagaren Malala Yousafzai ja till en svensk duo. Tillsammans med 113 andra porträtteras och intervjuas hon i projektet "We have a dream", av Albert Wiking och Oscar Edlund. De fick tio minuter på hemlig ort.

– Det var ett fint möte men en svår plåtning. Miljön erbjöd inte mycket, det var ett minimalt arbetsrum, säger fotografen Albert Wiking, som ville avbilda henne utifrån den klassiska kvinnokampsaffischen med texten "We can do it".

Malala gillade idén, men rådgjorde med sin pappa om huruvida hon som muslim kunde visa sin nakna arm. Sju av tio minuter gick. Kvar fanns bara tid till ett par snabba bilder, berättar Albert Wiking.

– När vi mötte Dalai Lama hann jag med tre exponeringar medan alla runt omkring ropade "no time, no time".

Duon bakom "We have a dream" har fotograferat och intervjuat några av världens mest eftersökta personer, bland andra Ai Wei Wei och Roberto Saviano. Att få till ett möte kunde dröja åratal och de har arbetat från och till med projektet under tio år. Men långt ifrån alla som deltar är kända.

– Vi har valt människor för att de har inspirerande berättelser som berör oss, säger Oscar Edlund.

Ämnen som lyfts fram är till exempel den arabiska våren, politiskt förtryck och mobbning.

– När man läser i tidningen blir man beklämd över alla orättvisor. För oss räckte det inte med att bidra med pengar. Vi ville göra mer. Vår vision är att dessa berättelser ska inspirera människor att omsätta vilja, hopp och drömmar till handling, säger Albert Wiking.

Arbetet med projektet har lett till många starka möten för duon.

– Framför allt med alla starka kvinnor, säger Albert Wiking och räknar engagerat upp flera av dem.

Där finns svenska Jeanette Mikkelsen vars gammelmormor blev våldtagen på ålderdomshemmet, vilket fick henne att engagera sig i äldres rättigheter. Pakistanska Asma Jahangir har flera gånger fängslats på grund av sin kamp för kvinnor.

– Hon är överklass och kunde leva bekvämt, men valde att riskera sitt liv för att kämpa för utsatta och svaga, säger Albert Wiking, och bläddrar fram till Helen Bamber, som vigde sitt liv åt att rehabilitera tortyrskadade. Han ropar högt: "denna fantastiska människa!"

Projektet, som också är en fotoutställning och ett läromaterial, är ett "vi-projekt". Alla bidrar med en pusselbit, säger Albert Wiking och berättar om 15-åriga Ida Engblom, som blev mobbad hela skoltiden.

– Vad har hon gjort för ont? Ingenting! Att ge henne en röst som är lika mycket värd som Dalai Lamas, för att hon har något viktigt att säga, det räcker långt för mig.

I dessa oroliga tider vill de visa att samhällsengagemang betyder något.

– Det är viktigt att inte tappa tron på att det finns en framtid, som kan vara ljus. Alla behöver inte vara Mandela men man kan göra saker på hemmaplan som är viktiga för människor i ens närhet, säger Oscar Edlund.