Flykt, krig och migration lyfts fram på konsthallen

Reena Saini Kallat böjer sig fram och låter salt rinna ner i plastschabloner och forma ord på de svarta plattor hon lagt ut på golvet.

Orden är hämtade från den indiske Nobelpristagaren Rabindranath Tagores dikt "Where the mind is without fear", med formuleringar om att söka sig mot frihet och öppenhet.

– Dikten har bäring på det vi upplever nu, ute i världen, säger den indiska konstnären, som ofta har arbetat med salt i sina verk.

– Det finns en koppling mellan havet med sin salthat och salthalten i människans kropp, säger hon och nämner också naturens cykler med tidvatten och månens olika faser.

Dikten har bäring på det vi upplever nu, ute i världen

Reena Saini Kallat, som är bosatt i Mumbai, är en av de elva konstnärer som möts i den stora utställningen "Make a change", som invigs på Norrtälje konsthall och museum den 25 mars.

Där visar hon också andra verk, där hon bland annat arbetar med stämplar, som får forma ett luffarschack, med ord som "safety", "danger" och "connect".

– Det är en lek med ord, där det handlar om motsättningar mellan olika begrepp. Stämplarna knyter också an till identitetshandlingar, säger hon.

Liknande i Ronneby

Bakom "Make a change" står curatorn och tidigare Norrtäljebon Torun Ekstrand, som skapade en liknande utställning för Ronneby konsthall förra året.

– Det började under flyktingkrisen 2015, då jag hade en idé om att konst skulle kunna påverka och förändra. Jag föreslog en utställning för Ronneby konsthall, där jag bjöd in elva konstnärer, som arbetat med teman kring flykt och migration eller som själva är flyktingar, berättar hon.

Nu har hon tagit med sig idén till Norrtälje konsthall, där flera av verken är nya. De elva konstnärerna kommer från en rad olika länder. En av dem är svenske Jon Brunberg, som visar fem verk, som gestaltar rörelse, flyktingskap och mötet med den andre.

– Verken hänger löst samman, som visualiseringar av data och begrepp, säger han.

En av de stora teckningarna kretsar kring begreppet liminalitet, ett tillstånd på tröskeln mellan två världar, som tillämpas på flyktingskapets olika faser.

Animerade kolteckningar

I en annan del av konsthallen visar Serhed Waledkhani ett verk, som speglar hans erfarenhet som kurdisk flykting. Han föddes i ett flyktingläger i Irak och kom som sjuåring till Norge, där han växte upp och så småningom utbildade sig vid konthögskolan i Trondheim.

Det handlar om identitet, länder och gränser

Verkets video, som består av animerade kolteckningar, rör sig från tält och tältdukar till hus av lera, stridsvagnar och andra bilder, som skapar en känsla av skuggor och minnen. I verket skapar konstnären också ett rum av sammanvävda garner.

Ett rum som kan vara både bur, fängelse, hus och tält.

– Det handlar om identitet, länder och gränser. Mitt eget namn betyder landsgräns, berättar Serhed Waledkhani, som idag är bosatt utanför Oslo.

Trasiga speglar

På våningen under visar den syriska konstnären Nisrine Boukhari ett verk, där hon arbetar med trasiga speglar.

– Vi reflekterar våra ansikten i speglar. När spegeln är trasig blir bilden fragmenterad. Det som händer i Syrien är precis så här, säger konstnären, som bor i Wien, men är på väg att flytta till Sverige.

När spegeln är trasig blir bilden fragmenterad

Några av glasbitarna är försedda med ord och texter, som "and the sea" och "I closed my eyes".

– Var och en kan göra sin egen tolkning, säger Nasrine Boukhari.

Vykort och gränsstation

Andra inslag i "Make a change", som tar upp hela konsthallen och museet, är Hrair Sarkassians tudelade video där det hus han växte upp i långsamt slås sönder, Henrik Lund Jörgensens iscensättning av en flykt, Diana Jabis vykort av syriska städer som inte längre existerar och Andrea Hvistendahls gränsstation som möter besökarna redan i entrén.

Norrtälje museum knyter också an till migrationstemat i sin del av "Make a change".

– Eftersom det handlar om människor i rörelse har vi gjort en historisk genomgång av den svenska emigrationen från mitten av 1800-talet och framåt, då en femtedel av Sveriges befolkning lämnade landet, säger Malin Berglund.

Brev från en kvinna som emigrerade från Dalarna till USA finns också att läsa under utställningstiden.

Stadsvandringar och workshops är också en del av "Make a change". Med start fredag den 24 mars kommer arkitekten Sepa Sema under tio dagar att ta med sig grupper på vandringar i Norrtälje.

Deras iakttagelser och upplevelser kommer sedan att markeras på de stora kartor som finns uppsatta i entrén.

Utställningen pågår till och med 28 maj.

Make a change

Norrtälje konsthall

Norrtälje museum

Medverkande konstnärer: Hrair Sarkissian, Reena Saini Kallat, Nisrine Boukhari, Jon Brunberg, Knutte Wester, Serhed Waledkhani, Henrik Lund Jörgensen, Diana Jabi, Al Fadhil, Andrea Hvistendahl, Muhammad Ali, Sepa Sama

Curator: Torun Ekstrand

Vernissage 25 mars, kl 12-16, utställningen pågår till och med 28 maj

Under perioden 24 mars - 2 april arrangeras stadsvandringar med Sepa Sama

Under utställningstiden arrangeras ett flertal programpunkter, bland annat lunchvisningar och föreläsningar.