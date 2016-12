Fler besökare på svenska museer

Den totala besökssiffran är en ökning med en miljon besök jämfört med året före (25 369 000 besök 2014), men ändå på ungefär samma nivå som under de senaste sex–sju åren.

Flest besök, 7,9 miljoner, hade de museer som ingår i kategorin övriga museer. Där finns exempelvis Hults Bruk Smidescentrum i Norrköping, Munktellmuseet i Eskilstuna, Albert Engströmmuseet i Norrtälje, Norrbyskärs museum i Umeå och en lång rad andra småmuseer.

De centrala statliga museerna räknade in 7,2 miljoner museibesök under 2015. Under åren 2005 till 2006 ökade antalet besökare kraftigt vid dessa museer vilket förklarades av den fri entréreform som infördes på 19 av dem. Året därefter minskade besöken för att sedan landa på en stabil nivå på cirka 7 miljoner besök per år.

Där ligger också antalet besökare i dag, efter att den fria entréreformen först tagits bort och sedan återinförts på de statliga museerna.

Kommunala och regionala museer har långsamt ökat sina besökssiffror sedan 2003. De kommunala museerna hade sammanlagt 5,2 miljoner besök och de regionala 4,5 miljoner under 2015.