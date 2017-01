Filmstudiovår med sju filmer

Norrtälje filmstudio sparkar igång säsongen den 23 januari, med den franska filmen Jordens salt. En film av Juliano Ribeiro Salgado och Wim Wenders som kretsar kring mänsklighetens och planetens förändring under de senaste decennierna.

Den 6 februari står den legendariska journalisten Ester Blenda Nordström i fokus, när filmen Ester Blenda visas på filmstudion. Dokumentären, som är gjord av Anna Hylander, skildrar Ester Blenda Nordström liv som journalist under det tidiga 1900-talet. I samband med filmvisningen håller Anna Hylander en föreläsning om Ester Blenda Nordström.

Säsongen fortsätter med den japanske regissören Hiromasa Yonebayashis När Marnie var där, som visas den 20 februari.

Därefter står den omtalade filmen Tom at the farm på programmet. Xavier Dolans film, som sänds den 6 mars, handlar om den homosexuelle Tom som sörjer sin döde älskare och beslutar sig för att besöka hans hemstad i Quebec.

Xavier Dolan följs av japansk film, i form av Naomi Kawases Under Körbärsträden, som visas den 20 mars. Den kretsar kring Sentar som driver ett matstånd, dit den äldre damen Tokue kommer för att söka jobb.

Den 3 april visas den kinesiske regissören Zhang Yimous Hemkomsten, som utspelar sig under kulturrevolutionens år, med det äkta paret Lu Yanshi och Feng Wanyu i centrum.

Säsongen avslutas den 24 april med Crystal Moselles uppmärksammade The Wolfpack, som handlar om de sex bröderna Angulo, som växer upp instängda i en lägenhet i New York. Den enda kontakt de haft med omvärlden är de filmer de sett under sin uppväxt.

Samma kväll visas också kortfilmen Hopptornet.

Samtliga filmer visas på Bio Royal, med start kl 18.30.