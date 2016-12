Doug Seegers ger julkonsert i Länna kyrka

Förra vintern åkte Doug Seegers på julturné i Sverige. Nu är han tillbaka med en ny julkonsert, som ges i Länna kyrka på fredag kväll. Där framför han traditionell julmusik tillsammans med musikerna Martin Björklund, Erik Jansson och Gustaf Sjödin.

Som de flesta säkert vet slog Seegers igenom i tv-programmet "Jills veranda" och gjorde succé i Sverige med låten "Going down to the river".

Sedan dess har han varit här på flera turnéer, där somrarnas premiärer har ägt rum på Skebopuben.

Julturnén startade i Härnösand i november. Spelningen i Länna kyrka startar kl 19.