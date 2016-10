Den konsekvente Donald Trump

Donald Trump kan ses som en impulsiv underhållare. Men bakom clownmasken finns en annan Trump, som konsekvent för fram gamla konservativa idéer med rötter hos slavägare i 1800-talets amerikanska sydstater.

Donald Trump har vält det republikanska partiets politik över ända. Borta är George W Bushs expansiva världspolitik och Ronald Reagans libertarianska idéer. Trump vill istället bygga murar, minska frihandeln, föra en mer isolationistisk utrikespolitik och stoppa muslimer vid gränsen.

Men varifrån kommer Trumps idéer? Det är lätt att tro att han själv har improviserat fram sin politik på valmöten, omgiven av entusiastiska anhängare.

Inget kan vara mer fel. Trump har en djup ideologisk förankring i en tradition som går mer än hundra år tillbaka i tiden.

Jag och Stefan Eriksson skrev i våras en uppsats vid Stockholms universitet om republikanska primärvalet. Vi jämförde kandidaterna Donald Trumps och Ted Cruz politik. Vi jämförde också var de båda stod ideologiskt jämfört med det republikanska partiets partiplattform från 2012 (som kan ses som något av ett partiprogram).

Ted Cruz överraskade inte. Han stod ganska nära plattformen. Donald Trumps idéer var däremot helt annorlunda.

Frågan blev: Vad är Trumps ideologi?

Vi fick lösningen från den statsvetenskapliga och historiska litteraturen, bland annat från George Hawleys bok Right-Wing Critics of American Conservatism, George H Nashs bok Conservative Intellectual Movement in America since 1945 och det stora verket American Conservatism: an Encyclopedia.

Lite förenklat går det att urskilja tre stora strömningar inom det republikanska partiet:

1. Neokonservatism. Anser att USA har en uppgift att sprida sin form av demokrati över världen med aggressiv utrikespolitik. Har inget emot viss frihandel.

2. Libertarianism. Vill minska statens inflytande genom privatisering och avreglering. Betonar individualism och privat ägande. Tror på frihandel.

3. Paleokonservatism. Här finns ett stort motstånd mot immigration, inblandning i världspolitiken, mångkultur och frihandel. Tradition, gräns och nation är honnörsord.

Neokonservatismen känns igen från bland annat George W Bushs presidenttid. Libertarianismen liknar det som vi i Sverige kallar nyliberalism och har varit en kraft i amerikansk politik sedan Reagans tid.

Paleokonservatismen har däremot fört en tynande tillvaro. Med Donald Trump har detta förändrats. Visserligen har Trump talat om viss statlig avreglering och han vill sända bombplan mot IS, men i övrigt är han paleokonservativ.

Paleokonservatismen har djupa rötter i historien, även om begreppet paleokonservatism skapades först på 1980-talet. ”Paleo” betyder ”ur”.

Trumps åsikter överensstämmer på punkt efter punkt med paleokonservatismens moderna ideolog Patrick ”Pat” Buchanan (född 1938). Historikern George H Nash beskriver Buchanan som en nationalist, skeptisk till internationell demokrati och utrikespolitiska förvecklingar, rädd för immigration från Tredje världen och kritisk mot frihandel. Mexikansk immigration ses som ett stort problem. Trump anser detsamma.

Men traditionen började inte med Buchanan. Hans åsikter går tillbaka till tidigare ideologer som Richard M Weaver (1910-1963). Weaver hade livet i sydstaterna före det amerikanska inbördeskriget som ideal. Han högaktade sydstaternas ”ridderlighet” och traditioner, byggt på ett enkelt liv med självdisciplin, hierarkier och äldre moraliska regler. Detta är ett ideal där män styr och nutidens könsjämställdhet, hbtq-rättigheter och moderna könsroller inte har någon plats.

Med Weavers ideal är vi tillbaka i sydstaterna på 1800-talet, vars plantageekonomi byggde på att slavar inte ansågs vara människor. Ett sätt att demonisera de afroamerikanska slavarna var att påstå att männen i slavbarackerna skulle bli våldtäktsmän om de blev fria. Det påminner om Donald Trumps lika lösa påståenden om att mexikanska våldtäktsmän väller in över gränsen i söder. Argumenten är gamla och bygger på känslor, inte fakta.

Sydstaterna hade på 1800-talet sympatisörer i norra USA, de så kallade ”copperheads”. Dessa ”copperheads” gick i sin tur tillbaka till ”nativisterna” som bland annat fanns i New York. ”Nativisterna” såg inte bara ner på mörka människor. Även irländsk katolsk invandring sågs som ett hot mot ”nativisternas” egen grupp, de engelskättade protestanterna. En brutal gängledare i New York hette William Poole (1821-1855), mer känd som ”Bill the Butcher”. Han var också en av ledarna i det ”nativistiska” American Party (vars anhängare kallades ”the know nothings”).

Fiendebilder förändras, men hotbilden finns kvar. På 1800-talet sågs katolska irländare som ett hot. Nutidens Pat Buchanan är både irländskättling och katolik. Buchanans (och Trumps) nutida fiendebild är istället mexikaner och människor av muslimsk bakgrund.

Trump bygger alltså inte sin ideologi på egna impulser utan på lång tradition. Det går en ideologisk linje mellan ”Bill the Butcher” i 1800-talets New Yorks och Donald Trump, som kommer från samma stad.

Mats Adolfsson är sedan många år verksam som journalist på Vestmanlands Läns Tidning (VLT) och har skrivit flera uppmärksammade böcker om upprorens historia i Sverige. Just nu bedriver han studier i statsvetenskap och har fördjupat sig i Donald Trumps ideologi.