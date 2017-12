Danius tror att hösten går till historien

Sara Danius snuddade bara vid Svenska Akademiens kris i sin berättelse om arbetsåret som gått. I stället betonade den ständiga sekreteraren hur kvinnor flyttat fram sina positioner både i Akademien och utanför.

Högtidssammankomstens dagordning har i stort sett varit densamma sedan Gustav III:s dagar och avslutas med den ständiga sekreterarens berättelse om det gångna arbetsåret – så även i år. Något tal om kris eller brott mot jävsregler blev det dock inte.

Sara Danius valde att inleda med en retorisk fråga: Behöver Svenska Akademien ändra sina stadgar för att kunna ändra sitt sätt att arbeta?

– Eller varför inte gå ännu längre, behöver Akademien ändra sina stadgar för att göra revolution?

Frågor som hon sedan besvarade genom att beskriva beslutet att välja in kvinnor som en av Akademiens historiskt sett stora bedrifter.

– Det dröjde visserligen 128 år innan Akademien tog detta kliv in i framtiden men ändå, sade Danius och konstaterade att stadgarna aldrig förbjudit kvinnliga ledamöter.

Tackade farmor

I sin berättelse tackade hon Selma Lagerlöf, sin farmor och alla andra som kämpat för kvinnlig rösträtt och jämlikhet.

– För vilka är vi? Vi dvärgar som står på jättars skuldror. Det gäller oss alla, både män och kvinnor. Om denna höst kommer att gå till historien, vilket jag tror att den kommer att göra, är det för att striden för jämlikhet tog ytterligare ett steg in i framtiden.

Hon konstaterade också att när hon, som ständig sekreterare, tidigare under kvällen förde Akademiens nya ledamot, Jayne Svenungsson till sin plats var det första gången någonsin som en kvinnlig professor ledsagade en annan kvinnlig professor till en stol i Akademien.

"Djupt folkkär"

Svenungsson, professor i systematisk teologi vid Lunds universitet, intog stol nio efter Torgny Lindgren, som hon beskrev som "något så sällsynt som en höglitterär författare som samtidigt var djupt folkkär".

– Jag tror och hoppas att det är så här vi kommer att minnas honom: Som författaren som gjorde sina berättelser till våra, och som visar oss värdet av att vi skriver in oss i berättelser som är större än vi själva, avslutade hon.

Sju av de aderton är nu kvinnor. Endast fyra av dem var närvarande vid onsdagens möte.

Erika Josefsson/TT

Fakta: Högtidssammankomsten

Varje år avslutar Svenska Akademien sitt arbetsår med högtidssammankomsten den 20 december. Programmet följer i stort de anvisningar som Gustaf III en gång utfärdade och förutom ledamöterna och cirka 500 särskilt inbjudna gäster, i frack och långklänning, närvarar också kungafamiljen.

Det är också på denna sammankomst som nyinvalda ledamöter tar sitt inträde. Vid årets möte deltog 14 ledamöter: Sara Danius, Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, Göran Malmqvist, Tomas Riad, Jesper Svenbro, Klas Östergren, Per Wästberg, Sara Stridsberg, Kristina Lugn, Kjell Espmark, Horace Engdahl och Jayne Svenungsson.

Fakta: Jayne Svenungsson

Född: 1973

Sysselsättning: Professor i systematisk teologi vid Lunds Universitet. Ny ledamot på stol nummer nio i Svenska Akademien efter Torgny Lindgren som avled i mars.

Böcker: Hennes avhandling, "Guds återkomst: En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi" (2004), "Den gudomliga historien: Profetism, messianism och andens utveckling" (2014). Tillsammans med Mårten Björk redaktör för "Heidegger's black notebooks and the future of theology" (2017).

Fakta: Priser

Under högtidssammankomsten offentliggjordes en rad mottagare av priser och stipendier som Svenska Akademien delar ut, däribland:

Marie-Louise Ekman får Svenska Akademiens kungliga pris, 60 000 kronor.

Lennart Sjögren får Bellmanpriset, 250 000 kronor.

Östen Dahl får språkforskarpriset, 250 000 kronor.

Johan Svedjedal får Kellgrenpriset, 200 000 kronor.

Ulrika Wallenström för Gerard Bonniers pris, 200 000 kronor.