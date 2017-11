Dags för julshow med partykänsla på Kärleksudden

Artisterna Pernilla Parszyk och Johan Klarbrant har gjort julshower tillsammans på olika krogar i Norrtälje, med sång, musik och humor som ingredienser.

– Det har varit lite olika upplägg på julföreställningarna, förra året var vi på två olika krogar i Norrtälje, berättar Pernilla Parszyk.

Julgalej på Kärleksudden

I år släpper de loss sin julgalej på Kärleksudden, där de sedan i våras är nya krögare..

– Det blir lite som en välkomstshow, eftersom det är första gången vi har ett eget ställe, säger hon och poängterar att de inte har någon koppling till det företag som nyligen försattes i konkus.

Den 25 november är det premiär för showen, där de serverar sketcher, sång, musik och dans till julbordet.

– Det blir allt möjligt, mycket musik och mycket festkänsla, säger Johan Klarbrant.

Magi och sång

Förutom Pernilla Parszyk och Johan Klarbrant medverkar sångerskan Ebba Renstam och magikern Gustav Kullman.

– Han kommer att gå omkring och trolla bland borden, säger Pernilla Parszyk.

Hon är skådespelare och artist, kanske mest känd som ena halvan av reklamduon Judit och Judit. Men hon har också gjort roller i teateruppsättningar i olika genrer.

I sina julföreställningar har hon ibland varit ensam på scenen, ibland gjort shower tillsammans med andra. Ofta har hon haft med någon av de lite skruvade figurer som hon återkommer till, bland annat den stöddige Hasse.

Får vi se någon av dem den här gången?

– Hasse kommer nog alltid att vara med på något sätt, sen får vi se. Jag har inte bestämt det riktigt än.

Två akter efter maten

Julgalejen inleds med några korta nummer under middagen. Efter maten sätter showen igång på riktigt, med två akter och mycket sång och musik.

Det blir jullåtar, men också mycket annat.

– Det är ett väldigt blandat program, med schlager, ballader, rockmusik och 70- och 80-talsdisco, berättar Johan Klarbrant, som själv är musikalartist från början.

– Det brukar bli ganska festligt, folk sjunger med och det blir feststämning, fortsätter han.

Julshower är populära och ges även på andra krogar i Norrtälje, bland annat Kapellet.

LÄS MER: Kullsta friluftsteater spelar fars, julshow och mordgåtor i Kapellet

Folk är glada

Vad är det som är speciellt med att göra julshow? Vad är det som lockar?

– På julen vill alla göra något roligt, folk är glada, då vill man ge dem en minnesvärd kväll, säger Pernilla Parszyk.

– Från början hade jag inte trott att jag skulle syssla med humor och underhållning, men om man kan beröra människor med glädje är det minst lika viktigt som annat.

De flesta av oss har en relation till julmusik. Vad säger ni, vilken är bästa jullåten?

– O, helga natt, svarar Johan Klarbrant utan en sekunds tvekan.

Varför?

– Det är stämning och den är pampig, suveränt skriven.

Pernilla Parszyk tvekar däremot länge innan hon väljer jullåt.

– Okej då. Jag säger Do they know it´s Christmas, den har en mening.

Julgalej på Kärleksudden

Julshow plus julbord

Medverkande: Pernilla Parszyk, Johan Klarbrant, Ebba Rensta, Gustav Kullman

25 november - 22 december

Ett par andra julshower i Norrtälje:

Kullsta friluftsteater, Kapellet

Julshowen, en absurt rolig revy

julbord och show

onsdagar och lördagar 29 november - 16 december

The Mad Men Band, Kapellet

julbord och Christmas Carols

torsdagar och fredagar 30 november - 15 december