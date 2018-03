Dags för blueskväll på Havspiren med tre band på scenen

Bluessällskapet har legat lite lågt det senaste året. Men nu släpper de loss tre band på Havspiren den 3 mars.

Knock-Out Greg, med rötter i Gnesta, är en av Sveriges mest erfarna musiker inom bluesvärlden och har spelat i Norrtälje tidigare.

Nu kommer han till Havspiren med Knock-Out Greg and The Jukes, ett fyrmannaband som spelar klassisk blues med Knock-Out Greg på sång och munspel, Gunnar Muwemba och Björn Viitanen på gitarr, samt Marcus Andersson på trummor.

Rockabillyfansen kan glädja sig åt bandet The Troubled Three, som består av Tomas Södergren, Jerry Ask och Richard Klemmé. Ett gäng som har beskrivits som energiska och med stark scennärvaro.

Ett lokalt band finns också med på spellistan, i form av Blue Lightning, som får inleda den blåtonade kvällen. Ett gäng bluesmusiker från Norrtälje, med Peter Blixt på sång och munspel och musik som sträcker sig från Howlin´ Wolf till engelsk gitarrblues.

Start kl 18 på Havspiren.