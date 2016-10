TV: Reaktioner på Nobelpristagare: "Jätteroligt och förvånande"

► Du har väl NT:s app? Ladda ner gratis till din iPhone eller till din Android

Han har varit med i diskussionerna flera gånger, men allt som oftast avfärdats. Men nu kan Bob Dylan lägga det finaste av litterära utmärkelser till den redan stora prissamlingen som rymmer bland annat Polarpriset samt en Grammy Lifetime Achievement award.

– Jag tycker det var jätteroligt samtidigt som det var lite förvånande. Jag förväntade mig inte att han skulle få det, säger Staffan Engstran, bibliotikarie på Norrtälje stadsbibliotek.

Lika förvånad var hans kollega Kerstin Berg.

– En timme innan tillkännagivandet sa jag att han aldrig kommer att få det, men "the times they are a changin".

