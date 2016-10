Bob Dylan får årets Nobelpris i litteratur

Läs mer: Mittmedias litteraturskribenter om Nobelpriset till Bob Dylan

Nobelpriset i litteratur går till Bob Dylan ”som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”, skriver Svenska Akademien i sin motivering.

Dylan skriver en örats poesi, säger ständiga sekreteraren Sara Danius till TT.Hon säger också att beslutet fattades med "stor enighet".

Den 75-årige rockpoeten Bob Dylan har under många år förekommit i förhandsspekulationerna men få har sett honom som en seriös kandidat till priset. Dagens besked var därför en riktig skräll från Akademien. Att priset ges till en låtskrivare och sångare är helt unikt och får ses som en ny riktning. Detta är också första gången en amerikan får priset sedan Toni Morrison belönades 1993.

Dylan debuterade i början av 60-talet och slog igenom med sånger som "Mr Tambourine man", "Blowin' in the wind" och "The times they are a-changing'".

– Tiden var mogen. Bob Dylan är en stor poet i den stora engelskspråkiga traditionen från William Blake och framåt, säger Sara Danius till TT och kallar Dylan en "litteraturens samplare".

Här har du någon som ägnar sig åt litterär ämnesomsättning på högsta nivå, och som gör det på ett originellt sätt.– Han förkroppsligar både den höga och den låga traditionen, säger Danius och pekar på att Dylan är influerad av både deltablues, folkmusik från Appalacherna och franska surrealister som Arthur Rimbaud.

– Han är absolut värd att få priset, han är både en förvaltare och förnyare av den litteratur som går utöver den tryckta boksidan. Han är förmodligen sin tids viktigaste sångpoet, säger Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet, som flera gånger skrivit om den amerikanske sångaren.

– Om man ska titta på betydelsen av ett författarskap har jag svårt att tänka mig att någon skulle kunna överträffa honom.

Musikjournalisten Stefan Wermelin reagerade på beskedet att Bob Dylan tilldelas Nobelpriset i litteratur med stor förvåning och stor glädje, säger han.

– Jag hade inte tänkt att de skulle ge sig ut i de markerna. Bob Dylan är 1900-talets största poet utan tvekan. För en gångs skull är det en poet som är uppmärksammad och respekterad. Sedan finns det olika åsikter om hur pass viktigt det är med popmusik eller folkmusik, men det är stor konst han har bedrivit.

Stefan Wermelin liknar valet av Dylan, en populärkulturell ikon, vid när den amerikanske författaren John Steinbeck tilldelades litteraturpriset 1962.

– Då var det många som rynkade på näsan för att han var en "lätt författare", vilket naturligtvis inte alls stämmer. Han var en lysande författare. Akademien behöver ju variera sig. Ibland är det någon okänd som få har läst och ibland tar de upp någon som är populär, men det här är första gången priset går till ett musikaliskt uttryck och i den genren är Dylan helt i en klass för sig.

Dylan har tidigare belönats i svenska sammanhang. År 2000 tog han emot Polarpriset ur kungens hand. Mer än 50 år in i karriären är Dylan fortsatt produktiv, och spelade så sent som i helgen på festivalen Desert Trip i Kalifornien. Senaste albumet med nyskrivna sånger var 2012 års "Tempest".

Årets tillkännagivande föregicks som vanligt av spekulationer, där Adonis, Ngũgĩ wa Thiong'o och Haruki Marukami tillhörde favoriterna. Förra året var det den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj som tilldelades priset.

Dylan får ta emot priset och hyllningarna i Stockholms konserthus på Nobeldagen den 10 december. Summan är på åtta miljoner kronor.

(TT)