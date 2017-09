Bildningspamflett i behov av mer hetta

De med bildningsambitioner har under de senaste åren inte saknat läsning om varför så få tycks sakna just dessa ambitioner i dag.

När Per Svensson (senior columnist på Sydsvenskan) och Thomas Steinfeld (kulturjournalist på Süddeutsche Zeitung) ger ut ”Bildningen på barrikaden” frågar de redan i första meningen: Varför ännu en bok om bildning?

Svaret är att de vill föra upp bildningsfrågan just på barrikaden. En ödesfråga för vår tid med tentakler in i så många andra frågor som riskerar det samhälle och den demokrati som har byggts upp under många år.

De vänder sig mot bilden av bildningsvurmen som ett konservativt projekt. Tvärt om är det de konservativa krafterna som inte har ett intresse av bildning, då ett bevarande av status quo inte kräver någon bildningstörst. För Svensson och Steinfeld är bildning ”emancipation, frihet”.

Per Svensson rekapitulerar inledningsvis sin egen bildningsresa och ger med den en illustration till sin liknelse av bildningen som en vandring i en storstad med ständiga sidospår. Bildningens resa är aldrig rak och den har inte något mål. Blott den obildade tror att hen är färdigbildad.

Läs mer: Fler bokrecensioner finns att läsa här

Läs mer: Fler recensioner av facklitteratur finns att läsa här

Tyvärr utgörs merparten av boken inte av Svenssons texter utan av en vidareutveckling av en artikel med rubriken ”13 missuppfattningar om bildning” som Thomas Steinfeld publicerat i Svenska Dagbladet. Det är svårt att uppfatta riktningen i Steinfelds del av boken. Han skriver bland annat om bildningen och skolan. Den som förvånas över tesen om en brist på bildningsvurm i samhället, misstar utbildning för bildning. Politiker och opinionsbildare ivrar för utbildning, som gör medborgaren anställningsbar, men gäspar åt bildningen som just det frihetsprojekt som Svensson och Thomas Steinfeld ser den som.

Han skriver också skarpt om ropen efter en kanon. ”När Folkpartiet eller Kristdemokraterna kräver en kanon för svenska skolor förväxlar de en kanon med en önskelista. Det är en angelägenhet för jultomten, inte för debatten om bildningen.”

Som mest brännande blir ”Bildningen på barrikaden” när författarna närmar sig kärnfrågan: kollapsen av en gemensamt delad offentlighet. Kanske är det inte så att bildningsidealet har varit starkare tidigare, utan bara så att ett mer fragmentiserat samhälle avslöjar hur grunt idealet var – toppdress på ett urberg av ointresse.

Som Per Svensson skriver: ”Kanske har bildningen alltid varit ett särintresse, fast länge ett särintresse med stark ställning i norm- och agendasättande samhällsinstitutioner: politiken, pressen, biblioteken, universitetsvärlden.”

Den bildade medelklassen har måhända inte varit så stor som den har gett sken av att vara genom de institutioner som den har kontrollerat, och arbetarrörelsens bildningsideal har kanske varit en galjonsfigur som inte säger så mycket om vad som döljer sig under däck.

Tesen som ligger kvar och skaver efter läsningen är den om ”en allt mäktigare allians mellan underklassen och en ny ekonomisk överklass (båda lika oberörda av bildning)”. En allians med Donald Trump som härskare och främsta kalsongryckare av nördig medelklass som gör sig märkvärdig med fina ord.

Författarna välkomnar en läsning av boken som ”en pamflett”. Här finns många insikter om bildningsidealets status, men som pamflett är den något för sval och otydlig. Vilket kanske är en poäng i sig, slår det mig under läsningen. Kravet på raka rör är också ett tecken i tiden.

Läs mer: Isabelle Ståhl i topp när vi listar fem favoritböcker från maj-juni

Läs mer: Elise Karlsson i topp när vi listar fem favoritböcker från mars-april

Läs mer: Fler krönikor och kommentarer av Kristian Ekenberg

*

LITTERATUR

Per Svensson och Thomas Steinfeld

”Bildningen på barrikaden – ett manifest”

(Weyler förlag)