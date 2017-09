Bibliotekets nya sajt nominerad till pris som Årets Arena

För två år sedan fick Norrtälje bibliotek pris som Årets Arena år 2015. Nu kan det vara dags igen. Biblioteket har på nytt nominerats till priset som delas ut på bokmässan i Göteborg den 29 september.

Senast fick biblioteket pris för att ha en skapt en genomarbetad och komplex men samtidigt enkel och användarvänlig webbplats. Denna gång är biblioteket nominerad för att ha byggt en gemensam sajt för biblioteken, konsthallen och Norrtälje museum.

Louise Gladnipa som är både webbredaktör och bibliotekarie och den som jobbat mest med sajten under året håller tummarna när hon nu åker ner till Göteborg i veckan. – Ambitionen är ju att fortsätta utveckla tjänsten och få in stadsarkivet i Arena också. Vi vill ju att man ska kunna söka i alla samlingar via Arena. Men det är nästa steg, och jag vet inte när det kan bli verklighet, säger Louise Gladnipa i ett pressmeddelande.

