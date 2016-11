Argt porträtt av kulturmannen blir film

Joan Castleman är på väg till Helsingfors tillsammans med maken Joe. En framgångsrik författare som har utsetts till vinnare av ett prestigefyllt litterärt pris.

Han står på toppen av sin karriär och är nöjd med sig själv. Det han inte vet är att Joan tänker lämna honom.

– Hon har fått nog, säger Meg Wolitzer, som har tagit plats för ett samtal om romanen och den kommande filmen.

Typisk kulturman

Joe Castleman får nog sägas vara en typisk kulturman. Självgod, självcentrerad och uppfylld av sin egen betydelse.

"En av de män som äger världen", som Meg Wolitzer uttrycker det i boken.

– Jag tror att de känner så, de blir arga när de inte får som de vill, säger hon.

– Min mamma var författare, jag såg tidigt hur manliga författare fick all uppmärksamhet och kallades stora författare, medan kvinnnorna kallades kvinnliga författare.

"Hustrun" gavs ut i USA redan 2003, men kom inte ut på svenska förrän i år. I hemlandet möttes romanen av positiva reaktioner, men någon debatt om kulturmannen som fenomen har inte förekommit.

– Nej, den debatten har vi inte, säger Meg Wolitzer.

– Men det är ju ett globalt fenomen. Det har alltid funnits män som förklarar världen för kvinnor, fortsätter hon och drar en parallell till Donald Trump.

Begåvad elev

"Hustrun" tar avstamp i 1950-talets USA, där Joe undervisar i skrivande på ett universitet och Joan är hans begåvade elev. Hon beundrar honom och det går förstås som det går. De inleder en relation, gifter sig och får barn. Joe når framgångar, medan Joan ställer sig i skuggan och blir hans assistent.

Frågan är varför hon - och många andra begåvade kvinnor- finner sig i den rollen.

– Hon får möjlighet att resa, träffa intressanta människor, säger Meg Wolitzer, som en förklaring.

Och till sist får hon, som sagt, nog.

Nu är "Hustrun" på väg att bli film, i regi av svenske Björn Runge, och med Glenn Close i huvudrollen som den arga Joan.

–Det känns väldigt bra. Glenn Close är så bra för den här filmen, säger Meg Wolitzer.

Det är inte svårt att se Glenn Close framför sig som ilsken hustru till en uppblåst man, som gärna citerar sig själv.

Humor och ilska

"Hustrun" är fylld av både humor och ilska. En bitsk uppgörelse där Joan Castleman inte är någon alltigenom sympatisk huvudperson.

– Nej, hon är ingen särskilt trevlig person. Jag ville fånga hennes ilska och hennes humor, hitta rätt ton för historien, säger Meg Wolitzer.

Hon visste tidigt att hon ville bli författare och debuterade som ung. Talang är ett återkommande tema i hennes skrivande. Både i "Hustrun", där Joan egentligen är den mest begåvade i paret Castleman och i romanen "The Interestings" som kretsar kring unga talanger som träffas på ett sommarläger.

En berättelse som bottnar i hennes egna erfarenheter från ett liknande läger.

– Jag var 15 år och träffade tonåringar som hade en stor konstnärlig begåvning. Jag kände att jag ville vara som dem, säger hon.

Frågan är vad som händer med talangen över tid, vem som lyckas och vem som inte lyckas. Och vilka spår det sätter.

– Tur är en så stor del i livet, säger Meg Wolitzer.

Hon har själv haft kvinnliga förebilder i skrivandet, som Nora Ephron.

Och mamman, som bland annat skrev en berättelse med titlen "Today a woman went mad in the supermarket". Därifrån känns det inte särskilt svårt att dra en tråd till Joan Castleman och kulturmannen.

Hon som får nog en vacker dag. Och det med besked.

Fakta:

Namn: Meg Wolitzer

Bor: I New York.

Ålder: 57 år.

Bakgrund: Debuterade med "Sleepwalking" 1982. Har sedan dess givit ut ett tiotal romaner. Bland dem finns "Hustrun" som kom på svenska tidigare i år.

Aktuell: Besökte Sverige under hösten. "Hustrun" är på väg att bli film med Glenn Close i huvudrollen