Americans spelar americana på Kärleksudden

The Americans bildades för sex år sedan i Los Angeles. Bandet har turnerat i USA och bland annat spelat på Reese Witherspoons bröllop.

Nu är de ute på sin första Europaturné.

– Det är fantastiskt. Ju längre vi har hållit på, desto bättre blir det. Showerna har blivit bra och vi har fått mycket uppskattning, säger sångaren och gitarristen Patrick Ferris, på väg till en spelning i Sundsvall.

Rötter i traditionen

Bandets musik har beskrivits som americana, med tydliga rötter i den amerikanska traditionen.

– Det är svårt att beskriva musik. Men jag skulle säga att det är rock'n'roll, med roots, där vi uppmärksammar den traditionella amerikanska folkmusiken. Vi spelar inte folkmusik, men det finns influenser, säger Patrick Ferris.

Den 25 april kommer de till Norrtälje för en spelning på Kärleksudden. Men det är inte första gången de är i Norrtälje. Det var hit de kom när de landade i Sverige i början av april, tack vare kontakten med Norrtäljebon Björn Pettersson.

– Vi bodde i Norrtälje första natten. Det var vackert och väldigt exotiskt för oss, tre av oss har aldrig varit i Skandinavien tidigare.

Lyssnar på Cohen

Patrick Ferris skriver oftast texterna till bandets låtar, medan musiken är ett samarbete mellan dem.

Är det några särskilda artister som inspirerar dig?

– Som singer/songwriter har jag lyssnat mycket på Leonard Cohen och Bob Dylan. Men vi lyssnar också mycket på 50-talsrock av mer okända artister, säger Patrick Ferris.

Texterna växer oftast fram ur musiken.

– När jag skriver spelar jag låten om och om igen och hittar stavelser och ljud som passar ihop med musiken. Jag bestämmer inte att jag skriva om ett visst tema, det är lite mer slumpartat.

Behålla gnistan

The Americans har tidigare släppt singlar och EP-skivor. I juli kommer deras första album, med titeln "I'll be yours".

– I låtskrivandet handlar det mycket om att behålla det som är bra, den första gnistan, samtidigt som man ska förvandla det till en låt. Det gäller att inte förlora den där gnistan, säger Patrick Ferris.

Förutom Patrick Ferris består The Americans av Zac Sokolow, gitarr, banjo, fiol, mandolin, Jake Faulkner, bas, gitarr, mandolin och multiinstrumentalisten Tim Carr.

Spelningen på Kärleksudden, som är en av de sista på deras turné, startar kl 19.30.