Äldre dansare tar plats på scen

Kast ner på golvet, tunga lyft och dans i högt tempo. "Survival kit" är en utmaning för dansarna Charlotta Öfverholm och Rafi Sady, som båda har passerat 44-årsåldern, då man måste pensionera sig från de stora dansinstitutionerna. Under tre dagar i mars står den åldrande kroppen i fokus på Dansens hus i Stockholm, med workshops, filmvisningar och dans.

– Mitt knep är bara glöd. Jag gjorde en höftoperation för ett och ett halvt år sedan och opererade foten förra året. Så det är inte så bra. Men glöden tar över allt, säger Charlotta Öfverholm under en paus från repetitionerna.

Sedan 2015 har hon drivit Age on stage, som vill ge plats åt äldre professionella dansare, vilket i danssammanhang innebär alla över 45 år. I projektets första föreställning har hon överlåtit koreografin till Sharon Fridman och Martin Harriague, som har gjort delarna "Light house" och "Beauty and the beast".

–Jag har koreograferat mycket de senaste åren och det är svårt att lämna bort sin egen röst nu när jag bara dansar. Min röst blir lite Age on stage-projektet i stället.

De två koreografiska temperamenten landar i en krock mellan det högljudda, humoristiska och det tysta, sparsmakade. Sharon Fridman är inspirerad av Sveriges vita landskap och långa avstånd, berättar Charlotta Öfverholm som hittade honom via en Youtube-länk.

– Hans verk är väldigt organiskt. Jag känner ingen smärta alls, mer än att jag måste lyfta Rafi. Martins verk är snabbt och ungt. Vi har sagt att i vårt koncept måste koreograferna ta in att vi är lite äldre. Det har Martin inte riktigt tänkt på, men han har en så härlig energi, säger Charlotta Öfverholm, som dock understryker att hon klarar av båda stilarna utan problem.

Att låta den åldrande kroppen ta plats på scenen har blivit hennes mission. Nu bjuder hon på föreläsningar av dansvetare, filmvisningar samt föreställningar av Mats Ek och Wendy Houston.

– Nu pratar man om det som ett koncept. Jag trodde aldrig att det skulle få en sådan genomslagskraft, säger Charlotta Öfverholm men lägger till:

– Egentligen skulle jag vilja säga att det inte spelar någon roll hur gammal du är.

Att äldre förväntas kliva åt sidan, trots all erfarenhet, tycker Charlotta Öfverholm är ett problem för hela samhället. Det är inte främst acceptans för äldre dansare hon slåss för, den finns trots allt där, utan utrymme. Hon vill skapa arbetsplatser för äldre, som annars tvingas gå i pension.

– Vi människor lever allt längre. Och som dansare känner man sig inte gammal. Man är inte gammal egentligen, varför säger normen då att man måste sluta?

– Man har ju bara en äldre själ och lite rynkor.

Fakta: "Survival kit"

"Survival kit" har premiär på Dansens hus i Stockholm den 2 mars. Spelas till 4 mars. Seminarierna i Age on stage pågår den 4 mars.

Charlotta Öfverholm: Studerade dans vid Balettakademien i Göteborg och Alvin Aily ADC i New York. Hon har dansat för en rad olika grupper och startade danskompaniet Jus de la Vie 1995. Sedan dess har hon skapat över 25 produktioner och turnerat världen över. 2015 började hon att arbeta med Age on stage, och att främja äldre dansare.